親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高以翔要回家了！傳將安眠金寶山 與鄧麗君當鄰居

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32聯合報 記者許依晨／即時報導

香港國泰航空因員工涉入「反送中」抗爭，解僱多名包含機師在內的員工，此外，也因訪港旅客大減，國泰航空載客人數創十年來最大降幅。港媒「立場新聞」訪問了多名在事件中被解僱的空中服務員，他們坦言在風波過後，同事之間的不信任、員工對公司的不滿和恐懼。

立場新聞報導，化名Alice的空服員已服務近12 年，過去對於能夠在這間香港人的航空公司工作感到無比自豪。她說，2014年佔領運動期間，她只關心中環金鐘一帶交通是否暢通，2019 年反送中運動爆發，她才開始關心社會。

她聽聞很多走在抗爭前線的孩子，為了買裝備物資而沒錢吃飯，作為媽媽的她感到心痛，在國泰空服員媽媽組成的 WhatsApp群組中說了一句氣話「在國泰城放個眾籌箱，我就不信警察夠擔入來」，又討論飛外地時買些裝備回港派給前線，然而這些私下閒聊對話，卻讓自己丟掉工作。

Alice某日被召回國泰公司總部，管理層向她展示多張 WhatsApp擷圖，質問她是否曾經發出這些信息，她因為害怕被解僱而否認，而公司也在一周後將她解僱。她說，「在家玩玩 WhatsApp，甚麼也沒做過，就被人炒了。」

國泰航空旗下的國泰港龍航空空服員Mixe一日被公司管理層約見，並向他展示上面印有他的FB帳戶擷圖。其中一張是他拍攝了乘客名單上的朋友名字，並放到社交網站上歡迎朋友登機；另一張是他在FB上批評警方的言論，內容是指責警察行為荒謬。

Mixe深知若承認就只有死路一條，最終僅承認有拍攝乘客名單，但否認發表批評警方的言論，稱帳號並不屬於自己。而後他被通知即時解僱，追問解僱理由，對方稱「我不能告訴你原因」。

港龍空勤人員協會主席施安娜曾開記者會，指控管理層向她出示多張FB擷圖後，將她即時解僱，但被擷取的圖片當中，包括一張她和同事慶祝生日，在牆上貼有「happy birthday」便利貼的相片，她指有關相片被人捏造為「製造航機上的連儂牆」。

立場新聞指出，被解僱的苦主經歷都大同小異，大部分都是在社交網站、通訊軟件中發表了支持示威、批評政府的言論，之後就被召回公司會見高層，最終在不獲任何解釋的情況下被解僱。

國泰「篤灰」（意為告密、告發）政策推出後，不少同事之間的WhatsApp 群組都已解散，Mixe 形容，員工之間頓失信任，到外地不再一起遊玩，他更聽聞有員工偷偷將私下聊天錄音再向公司舉報，這些傳言令員工之間甚至不敢閒聊。在這股白色恐怖之下，身邊同事大部份已換掉 FB 頭像、帳號名稱，又把IG轉為私人帳戶。

Alice也指，員工手冊內一直都有舉報（whistleblower）概念，原意是為了確保航空安全，例如若發現機師工作前有飲酒，就應該主動舉報以保乘客安全，不過機制之後卻演變成互相舉報政治立場、打壓異見的手段。

報導稱，香港航空界至今已有 37 人在反送中運動期間被解僱或被辭職，當中包括 8 名機師、19 名空服員、4 名地勤人員、4 名其他級別員工，以及 2 名管理人員。被解僱人士當中國泰航空佔 26 人，旗下的國泰港龍另有 7 人，此外香港航空及機管局都有職員被解僱。

香港國泰航空因員工涉入「反送中」抗爭，解僱多名包含機師在內的員工，此外，也因訪港...
香港國泰航空因員工涉入「反送中」抗爭，解僱多名包含機師在內的員工，此外，也因訪港旅客大減，國泰航空載客人數創十年來最大降幅。（法新社）
分享

國泰航空空服員

相關新聞

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19

南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14

北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33

「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30

先有雞還是先有蛋 貴州化石研究：先有蛋

2019-11-29 15:34

大陸60歲以上老年男性愛滋病感染人數上升

2019-11-29 12:43

地震2年後解封 九寨溝宣布對散客開放

2019-11-29 12:14

示威致旅客銳減 香港機場升降時段棄「不用即廢」原則

2019-11-29 11:22

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17

世界最大的軍事廣播喇叭

2019-11-29 02:01

台青引進文創 三林村成美麗水鄉

2019-11-29 02:00

湖北最美高鐵 漢十高鐵開通

2019-11-29 02:00

敦格鐵路驗收 預計下月開通

2019-11-29 02:00

廣州燈光節全城聯動 精彩覆蓋全城

2019-11-29 02:00

浙江湖州師範 百萬年薪攬台師

2019-11-29 01:59

西藏宗教領袖議決 祈請達賴喇嘛依傳統轉世

2019-11-28 19:12

陸男赴巴國娶妻遭騙財 被歹徒拿AK47看守

2019-11-28 17:21

薄熙來二姊 73歲薄潔瑩病逝

2019-11-28 17:20

騰訊跨海審查？用微信談香港 美用戶遭封號

2019-11-28 17:18

明星溺斃、撞頭、掉洞裡… 浙江衛視節目前科累累

2019-11-28 16:57

南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

獨／香港迪士尼「跨年倒數派對」 改到這兩個地方！

2019-11-28 14:21

追思高以翔 逾百粉絲泣別

2019-11-28 14:20

北韓「少女時代」下月大陸巡演告吹 傳基於政治考慮

2019-11-28 12:29

香港迪士尼取消「跨年倒數派對」 業者：已近零團

2019-11-28 12:03

初中生欲輕生前腳掌已懸空 消防員飛步將她攔腰抱下

2019-11-28 11:34

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／閩江口明珠 打造國際生態旅遊島

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／紅光湖畔 海峽青年交流營地

2019-11-28 04:17

福州琅岐島／山水相映 海濱度假村

2019-11-28 04:13

法藍瓷光點計畫 認證百件陶瓷

2019-11-28 03:39
看更多

熱門文章

港警撤離後 兩人牽手離開理大

2019-11-29 14:19

先有雞還是先有蛋 貴州化石研究：先有蛋

2019-11-29 15:34

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

香港法案起草美國議員禁止入境？陸外交部回應透玄機

2019-11-29 21:19

跳陸橋鑽臭水道覓出路 港理大受困36小時紀錄

2019-11-29 22:39

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

香港理大事件和平落幕 校長：不幸中大幸

2019-11-29 18:38

不滿被批鎮壓穆斯林 中國使館嘲笑西媒中文差

2019-11-29 18:36

說不缺錢的華為 發債後二度向銀行融資

2019-11-29 15:39

南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14

禁涉港法案美議員入境？陸：不受歡迎自然不被允許

2019-11-29 16:44

港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19

香港反送中至今拘5890人 理大示威拘1377人

2019-11-29 20:29

大陸60歲以上老年男性愛滋病感染人數上升

2019-11-29 12:43

陸反制川普香港牌…有七招

2019-11-29 23:35

蝙蝠俠漫畫封面出現汽油彈 中國網友不滿挺香港

2019-11-29 17:07

反制香港法案 禁美議員入境？ 耿爽：國家正當權力

2019-11-30 00:18

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

華為又貸款 一年內借千億

2019-11-30 02:20

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19

雪鐵龍在陸合資要退市 被中國寶能全面收購

2019-11-29 16:11

香港理工大學內 港警搜出3000多枚汽油彈

2019-11-29 14:09

包圍12天後港理大解除封鎖 校園仍禁出入

2019-11-29 13:00

淘寶加速沉船貨物理賠 7個工作天內完成

2019-11-29 17:13

新聞眼／美國法律 終非香港人盾牌或武器

2019-11-29 14:09

反制美國 北京學者：對付川普手段得夠硬

2019-11-29 13:41

香港航空天津、溫哥華、胡志明市航班 明年喊卡

2019-11-29 16:08

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

林鄭月娥赴泰尋商機 保證香港一國兩制仍堅實

2019-11-29 17:16

10月訪港旅客大跌逾四成 林鄭月娥堅信香港能恢復過來

2019-11-29 16:10

前日相中曾根康弘逝世 兩岸同哀悼

2019-11-30 00:33

遭港警圍困2周 理大解除封鎖

2019-11-30 00:13

中國經濟成長不樂觀 分析預估明年低於6％

2019-11-29 19:54

王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34

北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33

「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30

澳門主權移交20週年活動 傳中共高層將出席

2019-11-29 15:32

反送中後座力 港10月旅客大跌 林鄭信心喊話

2019-11-30 00:28

機上吸尿救人獲頒「暨南杏林楷模」 醫：太太不敢親我了

2019-11-29 13:10

小米發7億紅包 大手筆留才

2019-11-30 02:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top