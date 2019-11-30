反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



香港國泰航空因員工涉入「反送中」抗爭，解僱多名包含機師在內的員工，此外，也因訪港旅客大減，國泰航空載客人數創十年來最大降幅。港媒「立場新聞」訪問了多名在事件中被解僱的空中服務員，他們坦言在風波過後，同事之間的不信任、員工對公司的不滿和恐懼。

立場新聞報導，化名Alice的空服員已服務近12 年，過去對於能夠在這間香港人的航空公司工作感到無比自豪。她說，2014年佔領運動期間，她只關心中環金鐘一帶交通是否暢通，2019 年反送中運動爆發，她才開始關心社會。

她聽聞很多走在抗爭前線的孩子，為了買裝備物資而沒錢吃飯，作為媽媽的她感到心痛，在國泰空服員媽媽組成的 WhatsApp群組中說了一句氣話「在國泰城放個眾籌箱，我就不信警察夠擔入來」，又討論飛外地時買些裝備回港派給前線，然而這些私下閒聊對話，卻讓自己丟掉工作。

Alice某日被召回國泰公司總部，管理層向她展示多張 WhatsApp擷圖，質問她是否曾經發出這些信息，她因為害怕被解僱而否認，而公司也在一周後將她解僱。她說，「在家玩玩 WhatsApp，甚麼也沒做過，就被人炒了。」

國泰航空旗下的國泰港龍航空空服員Mixe一日被公司管理層約見，並向他展示上面印有他的FB帳戶擷圖。其中一張是他拍攝了乘客名單上的朋友名字，並放到社交網站上歡迎朋友登機；另一張是他在FB上批評警方的言論，內容是指責警察行為荒謬。

Mixe深知若承認就只有死路一條，最終僅承認有拍攝乘客名單，但否認發表批評警方的言論，稱帳號並不屬於自己。而後他被通知即時解僱，追問解僱理由，對方稱「我不能告訴你原因」。

港龍空勤人員協會主席施安娜曾開記者會，指控管理層向她出示多張FB擷圖後，將她即時解僱，但被擷取的圖片當中，包括一張她和同事慶祝生日，在牆上貼有「happy birthday」便利貼的相片，她指有關相片被人捏造為「製造航機上的連儂牆」。

立場新聞指出，被解僱的苦主經歷都大同小異，大部分都是在社交網站、通訊軟件中發表了支持示威、批評政府的言論，之後就被召回公司會見高層，最終在不獲任何解釋的情況下被解僱。

國泰「篤灰」（意為告密、告發）政策推出後，不少同事之間的WhatsApp 群組都已解散，Mixe 形容，員工之間頓失信任，到外地不再一起遊玩，他更聽聞有員工偷偷將私下聊天錄音再向公司舉報，這些傳言令員工之間甚至不敢閒聊。在這股白色恐怖之下，身邊同事大部份已換掉 FB 頭像、帳號名稱，又把IG轉為私人帳戶。

Alice也指，員工手冊內一直都有舉報（whistleblower）概念，原意是為了確保航空安全，例如若發現機師工作前有飲酒，就應該主動舉報以保乘客安全，不過機制之後卻演變成互相舉報政治立場、打壓異見的手段。