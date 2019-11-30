反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



廣東茂名化州市文樓鎮市民不滿政府以建人文生態園為名徵地，實際興建火葬場，連續2日有大批戴口罩的市民出來反抗。當局派出上千防暴警發射催淚彈鎮壓維權市民，有多名市民受傷及被帶走。

示威28日發生於廣東茂名化州市文樓鎮。根據網傳短片顯示，有市民掀翻政府車輛、破壞警車，警察開槍示警，並施放催淚彈驅散人群。網上相關訊息和影片屢遭刪除。

當地民眾在微博控訴「政府不顧村民死活，強行在廣東省茂名市化州縣文樓林場修建火葬場，文樓鎮全體人民誓死反抗卻遭遇員警鎮壓，亂抓人，還打人！天理何在？法律何在？」

星島日報報導，有市民表示，當地政府於11月15至25日僅在化州市政府網上以「建人文生態園的形式公示10天」，直到24日文樓鎮政府才對外公開承認，要在此地興建火葬場。

當地人擔心該鎮建火葬場後，陰氣太重，因此聯合起來反對。有市民指2日來已有流血衝突，估計已有數十人被捕，而官員也無出來協調，只是派出警力鎮壓。