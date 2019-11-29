先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／即時報導



先有雞還是先有蛋？這個世界終極謎題最近有了答案。一項針對大陸貴州出土的6.1億年的胚胎化石研究，近日給出了答案：先有蛋。

中新網報導，根據中國科學院南京地質古生物研究所28日發布，該所副研究員殷宗軍、研究員朱茂炎與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館以及瑞士光源的同行合作，在貴州甕安生物群一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中找到了一類名叫「籠脊球」的化石，為回答雞生蛋還是蛋生雞的問題提供了重要線索。

相關研究成果已於27日在細胞期刊（Cell）的子刊：當代生物學（Current Biology）官網發表。

發布稱，籠脊球整體呈球形，直徑不到0.1公分，保存了精美的多細胞結構。研究人員採用最先進的超高解析度同步輻射3D無損成像技術，像醫生給患者做電腦斷層攝影掃描一樣，重構了數百個籠脊球標本的立體結構。

研究結果顯示，這些籠脊球在充滿營養物質的厚壁囊包中發育，發育過程既類似動物的單細胞近親，又更為複雜，顯示出有規律的細胞遷移、重組等動物胚胎特有的發育機制。

參與研究的殷宗軍說，如果將動物比喻成一隻雞的話，那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋，它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。