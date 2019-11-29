南沙人工島衛星照曝光 共增逾千萬平方米陸地

2019-11-29 18:14 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



中國在完成南沙三大島礁機場跑道的建設後，局面就發生變化，因為中國的轟炸機、戰鬥機藉此能夠完成對馬六甲海峽等關鍵航道的覆蓋。圖翻攝自三沙熱點公眾號 分享 facebook

經過長達5年時間的建設及維護，中國在南海七個礁盤實施大規模的人工造島，利用大型工程機械和一支施工大軍，共造出超過1000萬平方米的陸地。其中的三大島嶼——永暑島、美濟島、渚碧島，建有能夠起降轟炸機、戰鬥機及加油機的長達3000米的機場跑道、機庫等，而且「綠意盎然」。

據「三沙熱點」公眾號稱，經過長時間的建設和維護，上述三大島嶼除基礎設施外，綠化工作也做得非常好，人工島上的種植的「木麻黃」已經「長勢喜人」，也反映出島上淡水供應已不成問題。

報導指出，網傳一段解放軍少將金一南有關南海人工造島的演講影片。金一南指，北京冒極大風險在南沙造陸，目的就是要打破美國壟斷性控制南海航線自主權。金指出，而中國在完成南沙三大島礁機場跑道的建設後，局面就發生變化，因為中國的轟炸機、戰鬥機藉此能夠完成對馬六甲海峽等關鍵航道的覆蓋。

金一南也說，整個渚碧島建造403萬平方米的陸地，部署有3330名官兵，美濟島則建造552萬平方米的陸地。造島期間，施工方有20多人因中暑而死亡，因而願稱他們為民族英雄。

他並指出，南沙群島島礁建設完成後，不怕美國和南海周邊國家的圍堵，並稱「以前是我們抗議別人，現在是人家抗議我們，感覺非常爽」。

中國在南海七個礁盤實施大規模的人工造島。圖翻攝自三沙熱點公眾號 分享 facebook