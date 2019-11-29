港媒：技術卡關 中國核動力航母計畫擱置

2019-11-29 18:19 世界日報 中國新聞組／北京29日電



中國首艘自製航母002型艦本月17日通過台灣海峽。圖／路透社 分享 facebook

中國首艘自製航母002型艦日前抵達海南三亞基地，媒體報導指出，該艦不久將塗上舷號，舉行服役儀式，並部署在該地。中國國防部發言人任國強表示，002型艦按照計畫試航，各項工作進展順利，至於服役時間還需根據建造進程和試驗情況綜合決定。另據香港媒體指出，北京原規畫的核動力航母，因缺乏核心技術而暫時被擱置。

任國強表示，002型艦本月17日通過台灣海峽，前往南海相關海域進行試航和訓練，是航母建造過程中的正常安排，今後仍將繼續。至於航母部署位置，是根據國家安全威脅和國防需求決定，與地區局勢無關，也非針對任何特定目標、國家和地區。

有媒體進一步詢問，北京是否正在建造第三艘航母，任國強表示，中國發展航母的一貫原則，是考慮國家安全所受威脅和需要，還有經濟發展情況。

香港南華早報引述中國軍方消息人士指出，中國可能最快在2021年將著手打造第四艘航母，第四艘航母仍採傳統動力。而原本計畫的核動力航母（第五艘航母），則因缺乏核心技術及資金限制而暫時被擱置。

報導指出，中國海軍現役僅一艘「遼寧號」航母，乃中方購自烏克蘭，並加以改造的前蘇聯時期航母。其第二艘航母，也是中國首艘國產航母，在2017年下水，本月進行第九次「海試」，可能即將開始服役。其更新型的第三艘航母、即第二艘國產航母目前仍在上海的江南造船廠建造中。