「每一口都驚喜」 浙菜新榮記摘下北京米其林唯一3顆星

2019-11-29 16:30 世界日報 中國新聞組／北京29日電



米其林進「京」了！米其林指南28日發布首版《米其林指南2020北京》，成為繼上海、廣州後，中國第三個擁有米其林評鑑的城市，其中最高等級三星餐廳有一家，二星餐廳兩家，一星餐廳20家。源自浙江的「新榮記」成為最大贏家，旗下有三家餐廳上榜，其中一間還摘下唯一的三星。但這份榜單引發網友熱議，認為除帶有想要打開北京市場的示好態度，也有業內人士質疑名單仍帶著「異邦想像」。

綜合報導，《米其林指南2020北京》列入的三星餐廳為新榮記（新源南路），二星餐廳為京兆尹、屋里廂，一星餐廳有20家。

新京報報導，米其林中國區總裁偉書傑表示，京味文化是北京文化的重要符號，米其林的評審們走進胡同、四合院和現代化大廈，感受到「講究」代表了北京態度。

北京是繼上海、廣州之後，中國第三個擁有米其林評鑑的城市。

榜單顯示，1995年創立的新榮記成績最好，旗下共有三家餐廳入榜，招牌菜野生大黃魚是許多饕客的必吃菜色；由於新榮記上海三間分店也有兩家各獲米其林選為一星、二星，新榮記已是中國摘下米其林星星最多的中餐廳。京兆尹提供有機素食，屋里廂主打滬菜。

唯一三星的新榮記，被譽為中餐的龍頭，不少人評其「只用最好的食材」所以成功，甚至有人形容，就簡單的一個橘子，也是品級最高的湧泉蜜桔；其菜單看來都是簡單的家常菜，炸帶魚、燒黃魚等，「但每一口都能給你前所未有的驚喜」。

對於這份北京榜單，不少網友不解評選標準。對此，北京青年報引述米其林回應稱，星級評定依據五個國際通用標準：盤中食材、烹飪技巧、口味的融合、菜餚所展示的創意，以及菜品的持續穩定性。「在評定星級時，米其林評審員只會關注盤中的食物，而不考慮裝潢、服務、設施或餐廳的舒適度等。」米其林工作人員表示。

米其林工作人員並表示，米其林評審員要匿名用餐，每年匿名用餐次數可達約250次，進行約600次探訪，並做出盡可能客觀的評價。

報導指出，比起上海和廣州的指南，米其林指南北京版納入更多中式餐廳，力圖表現出更多的北京特色。但這一榜單卻並沒有得到所有人的認可，包括參與發布會的廚師和媒體，還有的獲星餐廳代表沒有出現在頒獎現場。

大董餐廳創始人、曾經出任過國際烹飪大賽評委的董振祥撰文稱，米其林推崇北京的小眾味道，多少帶有一定想當然的「異邦的想像」，也是刻舟求劍地停留在早些年的固有印象中。希望米其林評選有更虛心的態度，把傲慢、無知和偏見剔除。