北京滅鼠總動員 社區、餐飲店、市場都不放過

2019-11-29 16:33 世界日報 中國新聞組／北京29日電



北京日報報導，北京啟動冬季愛國衛生運動，全市集中清除各類媒介生物的孳生地。圖／本報資料照片 分享 facebook

為防堵鼠疫，北京市21日起全市統一啟動滅鼠行動，將持續至本月底。此次滅鼠行動的重點區域，包括市政地下管線、公共綠地、居民社區、中小餐飲、賓館飯店、農貿市場以及近兩年發生過流行性出血熱的區域。各區組織轄區單位、社區在全市統一滅鼠時間段內集中開展滅鼠活動。

北京日報報導，北京啟動冬季愛國衛生運動，全市集中清除各類媒介生物的孳生地。滅鼠首先要封閉建築物與外界相通的所有孔洞；通往室內外的下水道、通風管道、線路等道口加設防鼠網；室內門窗的縫隙小於0.6厘米，倉庫、儲藏室、糧庫、電梯房門的下段要包鐵皮，高度不低於30厘米；保證建築物牆壁完好無孔隙、洞穴。

使用鼠夾、鼠籠、黏鼠板等，應注意選擇適當位置，避免傷及兒童。還可投放毒餌滅鼠。滅鼠時，注意收好食物，斷絕鼠的食物來源，提高滅鼠效果。

報導稱，市愛衛辦同時提醒，冬季室內仍存在蒼蠅、蟑螂等有害生物侵擾。做好室內衛生，可以有效降低消化道傳染病，特別是病毒性胃腸炎傳播風險。室內室外還要防跳蚤，要管理好貓狗等飼養動物蚤類宿主。可以用吸塵器等工具，清除各種縫隙中孳生的蚤類卵、幼蟲、蛹，如果室內蚤密度較高，應該高溫清洗地毯、寵物鋪墊物等。