甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



敦煌「月牙泉」有沙漠第一泉之稱，最近到月牙泉的遊客，除了到沙漠衝沙，更流行到沙漠挖手機，敦煌市公安局月牙泉景區派出所表示，月牙泉每逢沙漠「大掃除」，平均都能找到130到150部手機。

月牙泉坐落在敦煌鳴沙山，因為千年不干涸，被譽為沙漠第一泉。月牙泉景區有幾十平方公里，甘肅敦煌市公安局鳴沙山月牙泉景區名勝區治安派出所的輔警許治軒指出，遊客爬沙山，爬上去滾下來時常常容易掉手機。而景區內沙子流動性強，手機掉下去幾秒鐘就被淹沒了，一般人通常很難找回。

因為手機留在沙漠會造成環境污染，因此月牙泉景區每年春季會動員大掃除，「淡季遊客少，景區工作人員會上山清理垃圾，平均每年能找到 130 到 150 部的手機。」

他透露，遊客在月牙泉手機丟失的數量是分淡旺季的，旺季是7月至10月，大概會有幾百起，而且景區是24小時開放，所以半夜也會出現丟手機等情況。

警方表示，接到遊客丟失手機報案後，找回的機率大概在三分之一到四分之一之間。