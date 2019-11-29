浙江湖州師範 百萬年薪攬台師

2019-11-29 01:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／湖州報導



湖州師範學院全景。 圖／湖州師範學院官網 分享 facebook 浙江湖州師範學院開出年薪新台幣百萬元以上的待遇，並提供免費人才公寓等條件，要延攬台灣博士人才。

湖州師範這次想從台灣引進的專業師資人才，涉及電子、信息技術、中國製造、生物醫藥，以及國際金融、商務、文創、文化等學系。

湖州師範學院港澳台辦公室副主任朱亞莉表示，為了吸引優秀的台灣人才，學校提供優厚的待遇和政策，例如青年博士會提供年薪人民幣21萬到24萬（約新台幣92.5萬到105.8萬）。

湖州師範學院文學院台籍教師羅惠齡。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

藝術學院台籍教師陳思婷。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 副教授年薪人民幣25萬到30萬（新台幣110.2萬元到132.2萬元）；教授是年薪人民幣30萬到35萬（新台幣110.2萬元到154.2萬元）；特聘專家則是人民幣60萬（新台幣264.2萬元）以上。

除了在薪水待遇外，朱亞莉還表示，學校還特地準備了一批人才公寓，免費提供給培養老師居住，同時裡面也配備了家電、家具等生活設施。

朱亞莉指出，目前在學校的三位台灣老師，擁有專業素養與敬業的精神，獲得學院師生的一致好評。

「今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野，彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下？不夭斤斧，物無害者，無所可用，安所困苦哉？」文學院台籍教師羅惠齡用歌手周杰倫「聽媽媽的話」的旋律，唱出「莊子逍遙遊」，台下學生又驚又喜，生動活潑的教法，讓學生一下子就記下整篇文章。

比較兩岸學生求學態度，羅惠玲表示，大陸學生秩序上比想像中還要好，上課前五分鐘一定坐在教室，不會大聲喧嘩，且相當尊敬老師；台灣的學生則是要打完上課鐘聲才進教室。

羅惠玲坦言，台灣學生雖然思維活潑，但語言能力有下降趨勢，而全世界都在瘋國學熱，大陸學生也相當好學，因此教起書來相當有成就感。

曾在台灣有10年私立高中美術教學經驗，取得博士學位後到湖州師範學院藝術學院，教授中西方藝術史、美學及繪畫基本課程的陳思婷表示，以前在台灣私立高中教書，要帶五十幾個學生，幾乎沒有做研究的時間，但在大陸只要把學校給的課時達到的話，其餘時間就可以自己作研究。

陳思婷表示，自己還蠻適應這種跨兩岸的生活，例如放假回台北，可以跟之前的好朋友繼續談論共同的喜好，共同的研究，而朋友們也會反過頭來看，大陸的這些做學術的人、做藝術的人在做什麼。