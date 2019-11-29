親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台青引進文創 三林村成美麗水鄉

2019-11-29 02:00聯合報 特派記者林宸誼／湖州報導

三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點...
三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。 圖／三林村提供
分享
隨著整體經濟發展，大陸成千上萬的鄉村也正進行美麗鄉村建設，在浙江德清縣的三林村裡，有豐沛的濕地資源，吸引了各種鳥類棲息，每到黃昏，上萬隻白鷺盤旋歸林，落入村中廟前的小島上棲息。

三林村也是浙江農林大學園林設計院教授馬軍山和台灣團隊代表王淇，聯手打造出了一個萬鳥園區，並在旁邊開了一間鄉村風的咖啡廳，協助當地村民進行垃圾分類

三林村距離杭州市區開車約一小時，近兩年來改頭換面變成最美鄉村國家級3A景區，成為以「白鷺水鄉、國際慢村」為主題的田園綜合體，於是一片片田間水塘變成了濕地公園，一條條不起眼的鄉間小路上建起了親水準台和臨水棧道，曾經的廢棄舊廠房變成了旅遊服務綜合體，白鷺young咖啡館、鄉創基地、民宿、牧場、萬果園紛紛入駐，三林村逐漸蛻變成為了一個精緻的水鄉小村。

三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點...
三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。 特派記者林宸誼／攝影
分享

馬軍山表示，台灣團隊文化帶來文創、有機農業，將喝咖啡的文化引入三林村，村裡不僅成立白鷺young咖啡館，所有的鄉村改造都是以咖啡館為中心規劃設計，村子搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。

王淇在台灣原本是營養師也投資咖啡店，她將自己的生活美學、藝術應用在三林村上，除了經營咖啡店，也協助村民改善抽菸習慣、落實垃圾分類。

王淇指出，像是咖啡店裡有顧客抽菸，店員剛開始會不敢講，因此自己就得要扮黑臉，勸顧客移到店裡的吸菸區抽菸；還有就是向村民解釋如何垃圾分類，遇到語言不通的問題，由村長團隊跟著挨家挨戶跟村民溝通。

每到黃昏上萬隻白鷺盤旋歸林，回到三林村的小島棲息。 圖／三林村提供
每到黃昏上萬隻白鷺盤旋歸林，回到三林村的小島棲息。 圖／三林村提供
分享

王淇也在村裡建起了大棚，栽種人參和何首烏、黃金百香果、山蘇，不過植物種起來，王淇面臨不知透過哪個通路銷售的難題，所幸在村長、縣長幫助下，透過網紅直播等方式，將農產品銷售出去。

在馬軍山和王淇與村民一起改造下，三林村從原本外人絕少來旅遊的農村，到現在每年可以吸引近3萬名遊客，村集體經濟總收入從2016年的人民幣58.6萬元，到2018年的人民幣106.9萬元，增加近二倍，還帶動年輕人返鄉，更吸引十幾個青創團隊進駐。

三林村還將所有農漁產品，附上二維碼標識，消費者用手機微信掃一掃，就能追溯到產品的產地、採摘時間、農藥殘留檢測值等信息；此外與浙江大學合作的全大陸首個數位鄉村研究院，於今年4月20日掛牌。

咖啡館抽菸垃圾分類

相關新聞

浙江湖州師範 百萬年薪攬台師

2019-11-29 01:59

世界最大的軍事廣播喇叭

2019-11-29 02:01

廣州燈光節全城聯動 精彩覆蓋全城

2019-11-29 02:00

敦格鐵路驗收 預計下月開通

2019-11-29 02:00

湖北最美高鐵 漢十高鐵開通

2019-11-29 02:00

西藏宗教領袖議決 祈請達賴喇嘛依傳統轉世

2019-11-28 19:12

陸男赴巴國娶妻遭騙財 被歹徒拿AK47看守

2019-11-28 17:21

薄熙來二姊 73歲薄潔瑩病逝

2019-11-28 17:20

騰訊跨海審查？用微信談香港 美用戶遭封號

2019-11-28 17:18

明星溺斃、撞頭、掉洞裡… 浙江衛視節目前科累累

2019-11-28 16:57

南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

獨／香港迪士尼「跨年倒數派對」 改到這兩個地方！

2019-11-28 14:21

追思高以翔 逾百粉絲泣別

2019-11-28 14:20

北韓「少女時代」下月大陸巡演告吹 傳基於政治考慮

2019-11-28 12:29

香港迪士尼取消「跨年倒數派對」 業者：已近零團

2019-11-28 12:03

初中生欲輕生前腳掌已懸空 消防員飛步將她攔腰抱下

2019-11-28 11:34

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

福州琅岐島／閩江口明珠 打造國際生態旅遊島

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

福州琅岐島／紅光湖畔 海峽青年交流營地

2019-11-28 04:17

福州琅岐島／山水相映 海濱度假村

2019-11-28 04:13

法藍瓷光點計畫 認證百件陶瓷

2019-11-28 03:39

最快年底 成貴高鐵全線通車

2019-11-28 03:38

合肥僑夢苑 32創新項目落戶

2019-11-28 03:38

中日古城直飛 鄭州大阪首航

2019-11-28 03:38

深圳前海會議中心 明年中啟用

2019-11-28 03:35

陸最大遠洋漁船加入考察船隊

2019-11-28 03:34

廣角鏡／內蒙古石陣

2019-11-28 03:33

政治因素 迫北韓牡丹峰樂團12月中國巡演又告吹

2019-11-27 22:01

討債不成鄰居反目！隔壁曬香腸 大媽噴百草枯農藥

2019-11-27 21:28

害死高以翔的節目「追我吧」 有如軍中特戰部隊操練

2019-11-27 20:00

85後富豪吸金！240億、2架飛機、64間房、53輛車被扣

2019-11-27 17:54

高以翔之死：中國「戶外明星競技節目」窮途末路？

2019-11-27 17:28

湖南操場埋屍案 19公職包庇兇手遭重懲

2019-11-27 17:06

土耳其歸還古物 兩中國千年壁畫、陶俑回家

2019-11-27 16:12

528米！北京最高樓 「中國尊」將啟用

2019-11-27 16:11
看更多

熱門文章

貨輪沉船致879噸「雙11貨品掉入海」 淘寶決定展開賠償

2019-11-28 14:18

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

無視北京抗議 川普簽了香港人權法案！

2019-11-28 07:29

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

地道戰：從香港挖地道到深圳走私蘋果手機兩千部

2019-11-28 12:29

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

2019-11-28 11:00

香港迪士尼取消「跨年倒數派對」 業者：已近零團

2019-11-28 12:03

影／港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

2019-11-28 17:13

「我還是喜歡香港」示威風波後台生的真心話大告白

2019-11-28 19:13

追思高以翔 逾百粉絲泣別

2019-11-28 14:20

初中生欲輕生前腳掌已懸空 消防員飛步將她攔腰抱下

2019-11-28 11:34

業績持續低迷 全聚德老總辭職

2019-11-28 16:23

黃之鋒：川普簽署法案後 西方國家將出現骨牌效應

2019-11-28 14:19

中國外交部召見美大使：不得實施香港法案

2019-11-28 14:59

川普簽涉港法案 陸外交部：嚴重干預香港與中國內政

2019-11-28 10:07

明星溺斃、撞頭、掉洞裡… 浙江衛視節目前科累累

2019-11-28 16:57

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

香港法案簽了 美議員：有新工具嚇阻北京進一步干涉港

2019-11-28 08:55

陸男赴巴國娶妻遭騙財 被歹徒拿AK47看守

2019-11-28 17:21

西藏宗教領袖議決 祈請達賴喇嘛依傳統轉世

2019-11-28 19:12

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

北京揚言反制川普簽署香港法案 金融市場震盪

2019-11-28 11:04

北韓「少女時代」下月大陸巡演告吹 傳基於政治考慮

2019-11-28 12:29

小米手機第三季銷量、收入齊跌 首現負增長

2019-11-28 11:30

陸首艘自製航母將服役？ 陸國防部：工作進展順利

2019-11-28 19:15

影／理大圍城第12天 港警首度進入校園蒐證

2019-11-28 10:02

獨／香港迪士尼「跨年倒數派對」 改到這兩個地方！

2019-11-28 14:21

南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50

廈門新人梳這個髮型、穿這種衣服…登記結婚被拒

2019-11-28 13:33

香港人權法案 中共副外長召見美國大使

2019-11-28 14:17

港府強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律

2019-11-28 11:32

港澳辦：美方就是搞亂香港的最大黑手

2019-11-28 10:28

劉曉明：不應過份解讀區選結果 4成投給建制派

2019-11-28 16:15

85後吸金56億 東莞警方扣64房、53車、2飛機、2塊地

2019-11-28 13:34

龐培歐抨擊中共 胡錫進：離間中國人民與中共非常險惡

2019-11-28 11:00

福州琅岐島／閩江口明珠 打造國際生態旅遊島

2019-11-28 04:20

薄熙來二姊 73歲薄潔瑩病逝

2019-11-28 17:20

內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37

川普簽署涉港法案 香港中聯辦：為暴力分子撐腰打氣

2019-11-28 10:41

港府：反對美方簽署《港人權法案》 指無助緩和局勢

2019-11-28 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top