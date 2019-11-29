台青引進文創 三林村成美麗水鄉

2019-11-29 02:00 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／湖州報導



三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。 圖／三林村提供 分享 facebook 隨著整體經濟發展，大陸成千上萬的鄉村也正進行美麗鄉村建設，在浙江德清縣的三林村裡，有豐沛的濕地資源，吸引了各種鳥類棲息，每到黃昏，上萬隻白鷺盤旋歸林，落入村中廟前的小島上棲息。

三林村也是浙江農林大學園林設計院教授馬軍山和台灣團隊代表王淇，聯手打造出了一個萬鳥園區，並在旁邊開了一間鄉村風的咖啡廳，協助當地村民進行垃圾分類。

三林村距離杭州市區開車約一小時，近兩年來改頭換面變成最美鄉村國家級3A景區，成為以「白鷺水鄉、國際慢村」為主題的田園綜合體，於是一片片田間水塘變成了濕地公園，一條條不起眼的鄉間小路上建起了親水準台和臨水棧道，曾經的廢棄舊廠房變成了旅遊服務綜合體，白鷺young咖啡館、鄉創基地、民宿、牧場、萬果園紛紛入駐，三林村逐漸蛻變成為了一個精緻的水鄉小村。

三林村有豐沛的濕地資源，搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

馬軍山表示，台灣團隊文化帶來文創、有機農業，將喝咖啡的文化引入三林村，村裡不僅成立白鷺young咖啡館，所有的鄉村改造都是以咖啡館為中心規劃設計，村子搭起清水平台、臨水棧道，將整個萬鳥園、咖啡館、民宿等景點串聯起來。

王淇在台灣原本是營養師也投資咖啡店，她將自己的生活美學、藝術應用在三林村上，除了經營咖啡店，也協助村民改善抽菸習慣、落實垃圾分類。

王淇指出，像是咖啡店裡有顧客抽菸，店員剛開始會不敢講，因此自己就得要扮黑臉，勸顧客移到店裡的吸菸區抽菸；還有就是向村民解釋如何垃圾分類，遇到語言不通的問題，由村長團隊跟著挨家挨戶跟村民溝通。

每到黃昏上萬隻白鷺盤旋歸林，回到三林村的小島棲息。 圖／三林村提供 分享 facebook

王淇也在村裡建起了大棚，栽種人參和何首烏、黃金百香果、山蘇，不過植物種起來，王淇面臨不知透過哪個通路銷售的難題，所幸在村長、縣長幫助下，透過網紅直播等方式，將農產品銷售出去。

在馬軍山和王淇與村民一起改造下，三林村從原本外人絕少來旅遊的農村，到現在每年可以吸引近3萬名遊客，村集體經濟總收入從2016年的人民幣58.6萬元，到2018年的人民幣106.9萬元，增加近二倍，還帶動年輕人返鄉，更吸引十幾個青創團隊進駐。

三林村還將所有農漁產品，附上二維碼標識，消費者用手機微信掃一掃，就能追溯到產品的產地、採摘時間、農藥殘留檢測值等信息；此外與浙江大學合作的全大陸首個數位鄉村研究院，於今年4月20日掛牌。