湖北最美高鐵 漢十高鐵開通

2019-11-29 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路武漢局集團有限公司表示，全長399公里的湖北武漢至十堰高鐵（簡稱漢十高鐵）定於本月29日開通運營，這條連通武漢、孝感、隨州、襄陽等歷史文化名城和優秀旅遊城市高鐵，被譽為「湖北最美高鐵」。

中新社報導，湖北漢十高鐵自武漢市引出後，途經省內孝感、雲夢、安陸、隨州、棗陽、襄陽、谷城、丹江口等地至十堰市。該高鐵線路全長399公里，最高設計時速350公里，設有孝感東、朋興（預留車站）、雲夢東、安陸西、隨州南、隨縣、棗陽、襄陽東、隆中（暫不辦理客運業務）、谷城北、丹江口、武當山西、十堰東等13座車站，初期運營時速300公里。

漢十高鐵開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車30對，十堰至武漢最快運行時間1小時57分，相較既有鐵路線路兩地耗時縮短一半以上。2019年12月30日全國鐵路運行圖調整後，將安排開行動車組列車日常線39.5對、周末線6對、高峰線12對。

漢十高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網中部地區與西北地區間的便捷聯繫通道。該高鐵線路經過武漢黃鶴樓、隨州炎帝神農故里、襄陽隆中國家風景名勝區、十堰丹江口水庫、武當山等風景名勝，也被譽為「湖北最美高鐵」。

湖北省社會科學院專家表示，漢十高鐵是連接武漢至鄂西北的第一條高鐵線路，該線路開通運營將加速湖北「襄（陽）十（堰）隨（州）城市群」與「武漢城市圈」的對接，極大方便沿線民眾出行，對加快鄂西北旅遊資源開發、促進湖北區域經濟社會融合發展等具有重要意義。