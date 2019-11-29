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廣州燈光節全城聯動 精彩覆蓋全城

2019-11-29 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第九屆廣州國際燈光節（下稱燈光節）27日在廣州舉行閉幕式，本屆燈光節歷時10天，首次採取「1+9全城聯動模式」，不僅有效管控了主會場的人流秩序，還將燈光節影響力通過9大分會場覆蓋廣州全城。

中新社報導，閉幕式上，燈光節組委會對優秀攝影作品作者、優秀安保員、優秀志願者等進行表彰，並宣告本屆燈光節主會場及各大分會場燈光作品展期順利結束。

組委會表示，本屆燈光節在總結往屆經驗的基礎上再次大膽創新，通過「1+9全城聯動」模式，將燈光節向廣州各區覆蓋，9大分會場，分別圍繞綠色生態、紅色歷史、傳統文化、科技創新、自然風光、人文藝術、城市風采等各區特色，為燈光節增添了豐富多彩的獨特玩法。

值得一提的是，燈光節閉幕後，橋梁（海印橋、獵德大橋、海珠橋）和連廊燈光作品將繼續展示，其中，橋梁作品展示時間截至2020年1月30日，連廊作品展示時間截至2020年4月17日。

回顧本屆燈光節，為實現對「吉祥花城出新出彩」主題的精彩演繹，組委會創新運用詩經「風雅頌」原則進行燈光作品整體設計，通過結合廣州各區風俗文化特點的呈現、海心沙傳統雅樂文化的內蘊，以及花城廣場愛國主題的頌揚，打造出恢弘壯闊的城市夜景畫軸，展現了古老廣州城市的新活力。 值得一提的是，燈光節既是中國城市燈光秀演繹活動的先行者，也是聯通國際的文化藝術交流橋梁。燈光節不僅吸引中國各省市前來考察交流，也成為頻頻亮相國際各大舞台的明星項目，成為與法國里昂燈光節、澳大利亞繽紛悉尼燈光音樂節齊名的世界三大燈光節之一，並在2015年獲聯合國教科文組織「國際光年」活動向世界特別推薦。

考察攝影法國

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