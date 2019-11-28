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港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

陸男赴巴國娶妻遭騙財 被歹徒拿AK47看守

2019-11-28 17:21聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國大陸出現多宗涉外騙婚事件。有14名河南民權縣的農村男子在中介的帶領下，遠赴巴基斯坦娶妻子被騙。中介標榜18萬人民幣就可以包成功，又保證相親對象都是高學歷，一個月就能學會中文，加上風俗關係一定不會離婚。又向每人先收2萬元訂金，指成功結婚才會收取尾數。沒想到就此掉入了人家早已設好的圈套之中。

據星島網，14名光棍先後搭飛機前往巴基斯坦，他們與相親對像見面僅僅10分鐘，當晚中介就告知「女子願意結婚」，要王男趕緊籌備剩下的費用。其中一名王姓男子表示，相親結束後，女子表示想買新衣服，王男便拿出了2000元人民幣給對方。

過沒多久，中介就到王男河南老家收走14萬元人民幣，不過交錢後卻遲遲等不到結婚消息，一再催問之下，才得知女方的爺爺過世，家中正在舉行喪禮，於是王男覺得現在舉辦婚禮不太好，決定再等等。

後來，王男終於與女子舉行一場簡單的婚禮，不過卻突然被要求搬到有保安持AK47衝鋒槍看守的住處，當晚他正摟著新婚妻子準備睡覺，沒想到這時保安卻衝進來制止說：「No，stop」，讓王男感到傻眼。隔日，2人準備回到原定的別墅時，竟發現屋內整個被搬空。

直到王男看到中共駐巴大使館發佈的「非法涉外婚介」通知，並發現新婚妻子的肚子上有「妊娠紋」、生過孩子，他才確定自己是被騙婚，王男跟中介說想回家，中介說需要再拿5萬元人民幣。然後他就給大使館打電話，大使館就派人把他營救走了。終於回到家鄉的王男表示這段日子他從63公斤一路瘦到54公斤。

另一名赴巴結婚男子馬占勝表示，一到巴國，中介就沒收他們的護照與電話卡，又指外面治安不好，不讓他們外出。他們呆等了幾日，終於等到相親。可是相親的3個對象都有奇怪的表現，第一個從頭到尾蒙著臉；第二個自稱28歲，身分證卻寫著38歲；第三個非常着急，草草結婚，切了蛋糕交換戒指就完成了，但結果在一起生活了大概一個多月後，告訴他自己有孩子了，馬男知道上當了。

為了娶老婆，結果人財兩失，還讓原本就不寬裕的農村家庭再背上一筆債務，更險些被綁架、禁錮，有如「人肉提款機」。雖然最終能夠脫險，警方亦對事件介入調查，但都彌補不了他們傷透的心，不敢再去相親了。

由於一胎化和傳統對生男孩的期待，大陸性別比例失調嚴重，到2017年末，男性比女性多3266萬人。

中共駐巴基斯坦大使館提醒中國男性，遠離非法涉外婚姻機構，謹慎遠赴巴基斯坦娶妻。（...
中共駐巴基斯坦大使館提醒中國男性，遠離非法涉外婚姻機構，謹慎遠赴巴基斯坦娶妻。（搜狐新聞網）
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相親結婚人民幣

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