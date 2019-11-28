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騰訊跨海審查？用微信談香港 美用戶遭封號

2019-11-28 17:18世界日報 中國新聞組／北京28日電

香港泛民主派在區議會選舉大勝後，美國用戶指控他們在微信（Wechat）發表相關訊息時，遭到刪文甚至關閉帳號。已有人發起請願，要求國會制止中國騰訊公司審查美國境內用戶。

中央社據科技新聞網站The Verge報導，香港泛民派在區議會選舉取得壓倒性勝利後，許多華裔美國人無法在網路表達他們的認同，因為微信一直在審查政治訊息，並在用戶表示支持該運動的情況下，禁用其帳戶，即使用戶是在美國。

位於德州休斯頓的安德森癌症中心資訊安全分析師謝斌（Bin Xie，音譯），在微信發文指香港親中派候選人全面潰敗後，他的帳號就被關閉了。

謝斌目前是一個WhatsApp群組的一員，這個群組的成員都是最近在微信發文遭到審查的華裔美國人，他們在討論可以採取什麼措施制止。

謝斌語帶不滿表示，「如果你在中國實施審查制度，那就算了，但是在美國這個國家，我是共和黨人，使用微信卻和民主黨人一樣受苦，因為我們都被審查了」。

謝斌也承認，他避免在微信談論一些政治敏感話題，以確保在中國家人的安全。他說：「我不能像以前那樣自由說話」；「我仍然必須回去探望我的家人，而且我看得到說出來的後果」。

微信歸中國騰訊公司所有，並在海內外受到廣泛使用。報導引述公民實驗室（Citizen Lab）的研究指出，騰訊已實施雙重制，對中國用戶實行嚴格的審查制度，對外國人的限制較少，但在美國境內的用戶可能會發現自己意外地受到微信審查規則的約束。

報導指出，對於在中國有家人或朋友的美國人來說，自從中國封鎖了臉書和推特以來，微信已成為保持聯繫的重要媒介。但是，當人們嘗試在微信談論政治時，這也被證明是有問題的。

一名居住在明尼蘇達州的微信用戶表示，他發布的政治內容表面看起來是支持中國政府，但他對敏感訊息進行編碼，使讀者看得出來其實他是在諷刺。「中國人知道我在寫什麼，表面上看，我支持（政府），但語氣表明我不是」。

據報導，曾在IBM工作的波士頓微信用戶沈喬治（George Shen，音譯）已發起請願，要求國會制止騰訊審查美國境內的微信用戶。他寫道：「騰訊在美國開展業務，一直在系統地參與審查輿論，鎮壓持不同政見者，侵犯美國公民的言論自由，並阻礙美國民主。」

國會目前還沒有回應沈喬治的請願書，但他仍繼續遊說共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）等人，後者最近大聲疾呼反對中國審查短影音平台抖音（TikTok）海外版上的內容。

沈喬治希望，如果騰訊不同意遵守美國憲法第一修正案，並允許華裔美國人在微信討論政治，立法者應該對騰訊實施制裁。

明尼蘇達州的微信用戶說，對國會仍未採取行動感到驚訝，他來美國是為了自由和民主，「但是在過去的幾年中，我感到即使我是美國人，我也會受到監視。即使我住在美國，我也無法像以前那樣自由說話」。

對此，騰訊發言人透過電子郵件發表聲明稱，騰訊在中國和其他地方都在複雜的監管環境中運作。「像任何一家跨國公司一樣，我們遵守經營所在市場的當地法律法規」。

該公司強調，微信中國用戶和國際用戶使用不同的伺服器，數據存儲在不同的位置。微信國際版的伺服器在中國境外，不受中國法律的約束，而微信在中國的伺服器就受中國法律的約束。

微信香港

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