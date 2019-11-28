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明星溺斃、撞頭、掉洞裡… 浙江衛視節目前科累累

2019-11-28 16:57世界日報 中國新聞組／杭州28日電

大陸節目《追我吧》鬧出人命，浙江衛視也被爆出前科累累，節目常有意外發生。圖／影片...
大陸節目《追我吧》鬧出人命，浙江衛視也被爆出前科累累，節目常有意外發生。圖／影片截圖
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藝人高以翔在寧波錄製浙江衛視真人秀《追我吧》期間暈倒搶救不治，消息震驚兩岸三地娛樂圈，浙江衛視《追我吧》節目組宣布暫停拍攝。浙江衛視被爆出前科累累，節目常有意外發生。

浙江衛視鬧出人命已經不是第一次，2013年釋小龍助理參加跳水節目《中國星跳躍》，竟在非錄製時段意外溺水身亡。但過了三年，自《中國好聲音》出道的吳莫愁參加《王牌對王牌》，節目進行中她不慎摔倒，頭部先著地，接下來2018年張杰在同個節目，因為遊戲設計不夠安全，加上連續錄七小時，沒想到他竟缺氧又撞到凳子，導致臉部瘀青，另外陳偉霆出席浙江台跨年，還差點掉進升降台的洞裡，場面也是千鈞一髮。

針對浙江衛視的前科，網友留言要封殺浙江綜藝，同時也要「明星以後都別去浙江衛視了」、「這節目還是封掉吧。聽聞一直都不合理的讓藝人高強度玩遊戲，這回出人命了，總該收斂了吧。可用人命換真的不值得啊！」、「太可怕了，淚！淚！淚！這到底是個什麼節目啊？」多數民眾對高以翔過世無法接受，將責任歸咎於浙江衛視在半夜錄影節目，且運動強度超出極限。

而在高出事後，「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」相關話題成為微博熱搜榜前五名。高以翔猝死後，網友的嘆息和祭弔文，數以萬計地湧上微博。在「頭條新聞」上，11萬3千多網友按下難過表情，有2萬多網友留言，大多是對高以翔去世難以接受，並要求撤查失職人員，並停播這個節目。

中國娛樂媒體與藝人紛紛在微博悼念高以翔。曾與高以翔合作過的中國導演兼演員徐崢在微博發文說「太難過了！這麼完美的一個人！」、「節目的安全防範意識也太差了，絕對要負責任啊！」引來不少轉載；「徐崢斥責追我吧節目組」甚至一度高居熱搜話題冠軍。

大陸節目《追我吧》鬧出人命，浙江衛視也被爆出前科累累，節目常有意外發生。圖／影片...
大陸節目《追我吧》鬧出人命，浙江衛視也被爆出前科累累，節目常有意外發生。圖／影片截圖
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