南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



南京市江北新區大廠新華西路一間湯圓店的店主被舉報，將顧客吃剩下的湯圓回收倒回了大鍋煮好後，再次販賣。雖然店主極力否認，但市場監管部門表示，通過查看鄰居的閉路電視，已經基本確認了事實，將從嚴查處。

據現代快報，舉報人龔女士透露，這間「沈記老字號湯圓」店已經多次做出類似的回收吃剩湯圓的事，由於是鄰居，這件事才被她發現。她多次提醒，可對方置若罔聞，她才不得不才向有關部門舉報。

從龔女士提供短片可見，今年10月2日深夜11點多，60多歲的店主沈老太太把兩隻碗中剩餘的湯圓並在了一起，倒去湯水後將干湯圓碗放在了櫃子裏。期間她多次朝外面張望，之後把這碗湯圓從櫃子裏拿出，隨後倒進了大鍋旁邊的一個不銹鋼盆，然後又從不銹鋼盆倒進了大鍋裏，完成了「回收」過程。而另一段之後拍到的影片，再次出現了類似情況。而接著的片段顯示，到了凌晨時分，有顧客光顧時，店主從鍋裏盛出「回收」的湯圓出售了。