高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



台灣藝人高以翔日前在浙江寧波拍攝浙江衛視的真人秀《追我吧》節目中突然暈倒，心臟停頓，經搶救後不治猝死，終年35歲。

浙江衛視事後備受網民抨擊，微博隨即有消息傳出，《追我吧》節目組已停止錄制節目並停播，嘉賓辰亦儒、張繼科和陳偉霆等都已收拾行李陸續離開。從現場情況來看，《追我吧》的布景及道具自周三（27日）起就被蓋上帆布，無人看守。

此外，不但該節目導演、總製片被辭退，甚至「衛視全員追責」，同時日後亦會重審運動類綜藝節目，包括網絡綜藝在內的節目，將會受到嚴格審核。

據新浪娛樂，高以翔錄製《追我吧》畫面曝光。從影片中看來，高以翔前段跑步略顯吃力，最後上斜坡的部分，手扶著欄杆一步一步往上走，看上去體力已經不支。

騰訊娛樂則報導，27日晚間22點多，浙江衛視發出聲明，表示浙江衛視上下沉浸在巨大的悲痛與哀傷之中，並提出將“深刻反思原因，對錄製所有環節進行全面檢查，更周全地做好節目安全保障工作。”

27日在現場參與錄製《追我吧》的觀眾表示，事件發生後，《追我吧》就已經停止了一切拍攝工作，「拍攝基地斷電，一片漆黑，我們趕緊回了家，根本睡不著。」而參與本期節目錄製的陳偉霆等嘉賓白天已經紛紛離開了寧波，後續嘉賓也取消了行程。