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陸最大遠洋漁船加入考察船隊

2019-11-28 03:34聯合報 中新社

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大陸國內最大遠洋漁業捕撈加工船「深藍」號，日前入列在廣州正式入列中國海洋試點國家實驗室深遠海科學考察船隊。該船可在冰厚度0.8米及零下25℃氣溫環境中作業。

考察

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