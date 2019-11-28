合肥僑夢苑 32創新項目落戶

2019-11-28 03:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「海外華僑華人高層次人才走進安徽（合肥）僑夢苑開幕式暨2019安徽（合肥）僑夢苑集中簽約儀式」26日在安徽省合肥市舉行，110名中國國務院僑辦科技創新委員會委員、海外華僑華人高層次專業人士、僑領和僑商代表參加。

中新社報導，在集中簽約儀式上，總投資約35億元（人民幣，下同）的32個創新創業項目集中落戶安徽（合肥）僑夢苑。這些項目來自美國、德國、匈牙利等多個國家，主要涉及生物醫藥、智能製造和人工智能產業等，如投資15億元的匈牙利歐僑科技產業園、投資3億元的藍藻資源化及生物針膜水質提昇項目、投資1億元的半導體及液晶面板真空零部件生產項目等。

安徽（合肥）僑夢苑作為2016年獲批的中國第13個僑夢苑，坐落於國家級高新區—合肥高新區。截至目前，安徽（合肥）僑夢苑已累計吸引海外高層次人才和留學人員3000餘人，國內國外院士12人，培育科技新僑類上市公司8家，匯集僑資企業400餘家，產值近420億元。

近年來，合肥高新區規劃建設僑夢苑集聚區，建立僑資項目孵化平台；通過以僑引僑，引進了中加健康管理國際科技創新（合肥）研究院等一批國際化平台機構。

同時設立「僑融貸和僑創貸」等專項貸款產品。此外，健全華僑華人服務體系，打造合肥國際人才城和國際人才網等專業服務載體，提供服務專窗、綠色通道等一站式服務。

安徽省僑商投資企業協會常務副會長、歐普康視科技股份有限公司董事長、美國歸僑陶悅群在分享創業經歷時說，合肥是技術類人才創業的沃土，在創業的生存成本、技術人才選擇、政府對研發的持續支持方面優勢突出。