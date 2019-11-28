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法藍瓷光點計畫 認證百件陶瓷

2019-11-28 03:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

法藍瓷「光點計畫」第二屆成果發表會圓滿結束，法藍瓷總裁陳立恆（左二）與評審委員、...
法藍瓷「光點計畫」第二屆成果發表會圓滿結束，法藍瓷總裁陳立恆（左二）與評審委員、獲獎學生合影。 圖／法藍瓷提供
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法藍瓷「光點計畫」第二屆成果發表會26日落幕。本屆共有收到來自34個國家地區，近600件作品的申請。最終選出100 件陶瓷創作獲得認證，每位可獲得新台幣三萬元獎學金(約人民幣 6906 元)。

法藍瓷表示，首屆法藍瓷光點計畫獲得 400 件作品報名，第二屆與第一屆相比，外國學生參與度成長 80%。本屆看見更精彩的水平，也看見藏在作品之後，各國學子的專注與投入。且第一屆及本屆獲獎佳作也陸續收到被多國藏家收藏的好消息，法藍瓷深感榮耀。

法藍瓷總裁陳立恒在「光點計畫」成果發表會中表示，只要有童心，每個人都有可能是藝術家。期盼藉由光點計畫看見更多國際創造力， 鼓勵願意努力的年輕人。

評審代表法藍瓷李光裕總監表示：「本屆參賽作品從素材至設計概念，都充滿驚喜，期待光點計畫成為富有國際角度的交流平台。」

今年參與國家地區更多元，增加了智利、紐西蘭、澳門、芬蘭、日本、印尼、維也納、馬爾他等。今年獲獎名單中，台灣學生也表現亮眼，囊括近四分之一獲獎數，包括來自台灣藝術大學的吳明威、丁有彧、陳憲則、段宇芊、楊婷都為連續兩年獲獎。

另，法藍瓷光點新秀獎（FRANZ Rising Star Award 簡稱 FRSA），從入圍光點計畫獎學金 100 件 作品中，擇取前 10 名作品頒發。今年首次提供「展覽＋銷售＋獎金」三方面資源整合的獎勵。

新秀獎獲獎作品及其設計師將有機會獲得德國賽爾布陶瓷博物館邀請展、2020 義大利法恩劄陶瓷博物館主題展、2021 英國陶瓷雙年展（BCB）參展曝光外， 更有於北京今日美術館、新加坡線上藝廊 The Artling 等展售機會。

法藍瓷博物館

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