福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



馬尾琅岐客運碼頭 圖╱本報福州傳真 分享 facebook 為了進一步提升兩岸海運「小三通」的便利性，利用福州馬尾琅岐島的地理位置優勢，福州馬尾到台灣馬祖的「兩馬航線」，大陸方面從今年5月起，將這條航線由原來馬尾的青州碼頭移到馬尾琅岐碼頭；總體航線由原來的32海里縮短到23海里，航程時間從原來的120分鐘縮短到75分鐘，航班的密集度也從原來每天1進1出2個航班，提升到上午2個航班、下午2個航班，合計4個航班。

福州馬尾琅岐碼頭客運站站長蔡潔表示，目前共有3家船公司負責營運，一艘大陸籍、二艘台灣籍，旅客以兩岸民眾為主，台灣方面有很多馬祖雙向往來大陸的居民；大陸方面很大一部分是大陸的團隊旅遊，尤其在時間、距離縮短之下，一日遊有很大的成長空間。

同時，台商透過這條兩馬新航線，坐船到馬祖回台灣本島的交通，也是小三通的優勢。因為從馬尾琅岐小三通到馬祖，再對接到台灣本島，經費會更節約一些；並且到了馬祖之後，有對接台灣本島的小飛機，機場交通比較便利。

為促進旅遊，票價也大幅降低，在試運營期間（開航之日至2019年12月31日），「馬尾琅岐－馬祖」航線優惠票價為人民幣單程170元，往返人民幣330元。

從琅岐碼頭客運站到馬尾市區的交通配套，包括公交快線車、網約車，在碼頭客運站現場都有。快線可以對接福州長樂機場、福州市區三坊七巷。今年底新104國道高速公路就開通到琅岐島，福州市區到琅岐島的交通距離只有20多分鐘的車程，將極大便利交通，屆時琅岐島「兩馬航線」的客流量，將有非常大的提升。