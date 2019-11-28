福州琅岐島／紅光湖畔 海峽青年交流營地

2019-11-28 04:17 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



空中鳥瞰海峽青年交流營地 圖╱本報福州傳真 分享 facebook

為了全力發展福州馬尾琅岐島成為「國際生態旅遊島」，2017年，琅岐島西部興建完成海峽青年交流營地，並定為海峽青年節永久會址。啟用以來，已經連續3年舉辦海峽青年節、海峽兩岸教育合作十年成就展，以及絲綢之路國際電影節等多場兩岸重要大型活動。

海峽青年交流營地占地203畝，位於琅岐島西部紅光湖畔，地上建築面積約14.5萬平方公尺，融合現代建築與傳統福建民居風格於一體，功能布局和建築形態既凸顯青年活潑的天性，也運用了福州元素，彰顯閩派建築地域特色，青瓦白牆，十分優雅。

位於營地的馬尾紅光湖公園，占地970畝，公園的中心湖體面積為300畝，是福州市目前最大的人工湖公園。公園有入口景觀區、濱水濕地區、中心印象區、活力休閒區、生態背景區、堤岸防護區、藍色水景區等。營地規劃建設的則有海峽青年會展中心、海峽青年創意中心、海峽青年文化街、海峽青年活動中心、海峽青年旅社、商務酒店等，致力打造成一個集交流活動、聯誼融合為一體的「兩岸青年之家」。

福州海峽青年文化交流公司總經理楊偉介紹，目前營地已完成一期工程共分有四區：

最大的是會展中心，總建築面積3萬平方公尺，包含多功能廳1800平方公尺、5個電影院、容納1500人開會的千人宴會廳等，足以承接海峽兩岸青年交流等大型的活動。

其次是海峽青年活動中心，主要功能是體育場館裡面的游泳池、籃球館、健身館、羽球館、瑜珈館等。

第三是海峽青年文化街，仿三坊七巷閩式建築，占地面積12000平方公尺，總共有100多個店面，目前已有美食、飲品屋、咖啡吧、文創、超市等，及福州六區六縣文化特色店面，提供休閒娛樂。第四是海峽青年公寓。