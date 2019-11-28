福州琅岐島／山水相映 海濱度假村

2019-11-28 04:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



琅岐島上的龍鼓海濱度假村，背山臨海、風光秀麗，度假村橫跨雲龍村至東岐村，南北門亭古色古香，雄偉壯觀。

度假村內，山水相映，海天交融，首先看到的是一片風成沙丘古樸樹林景觀，足有10餘公頃，像一條綠色屏障屹立海邊。林區沙丘地面上長滿綠油油野生嫩草，密密麻麻的古樸樹木，參天蔽日，縱橫交錯。古榕樹，盤根錯節。林區植被保護良好，有30多種植物。每當盛夏季節，成群的海鷗、野鴨、白鷺、海鳥在這裡棲息。

古樸樹林區的外面，原來是一片數千畝灘塗，已圍墾造田，成為100多公頃海水養殖場，並開闢有水上遊樂園。海水養殖場好像一個人工湖，裡面養殖文蛤、縊蟶、紅蟳、蘆蝦、鱸魚、鯔魚、花跳魚等海珍品。傍晚夕陽斜照，海風習習，乘烏篷船在水上泛舟，別有一番情趣。觀賞水上野鴨翔集、海鷗嬉戲、群鳥追逐的景觀，使人有返璞歸真，回歸大自然的感覺。

養殖場外有攔海石堤，足有3000餘公尺，像長城雄踞海濱。石堤外面即貝類養殖區，再外面就是茫茫東海。每當農曆8月15天文大潮，慕名到這裡觀潮的遊客逐年增多；只見濁浪排空，如排山倒海之勢向海堤衝擊，驚險欲絕，「海堤觀潮」也成為度假村一景。人工湖右邊的空曠地面還建有騎馬場，走馬觀海，是一種最美的享受。

這裡有長長的海岸線，有寧靜的沙灘、嶙峋的怪石、遍布的岩洞和被浪花咬得百孔千瘡的海礁石。有一處海礁石叫「石鑼石鼓」，用石頭敲擊「石鑼」，鏘鏘有聲。另有一塊石頭鼓，海浪衝擊其石，發出鼓音。這裡視野廣闊，遠眺閩江口「雙龜把口」、「五虎守門」、「金雞報曉」、「白猴鎮江」等天造地設如神工鬼斧的自然景觀，美不勝收。

琅岐紅蟳節 圖╱本報福州傳真 分享 facebook

琅岐島配合時令季節，舉辦各式特色活動，比如紅蟳節。而列入福建省級非物質文化遺產代表作的沙縣「肩膀戲」，在琅歧也有遺存。

肩膀戲文字記載見於清末，是從古代民間迎神賽會妝台閣的基礎上發展而成。原先由孩童裝扮歷史人物，站在台閣上，由人們抬著遊行；後來又融合民間音樂、鑼鼓，排練簡單的故事情節，作簡單的戲劇表演。由於在台閣上表演，行動很受限制，後來就走下台閣，在廣場上演出。又因觀眾擁擠，看不到小演員表演，於是就由抬台閣的人，肩托小演員表演，從而逐漸演變為今天的肩膀戲。

肩膀戲是目前大陸獨一無二的民間傳統藝術表演形式。演出時，由8歲左右的孩童站在大人的肩膀上表演；小孩負責唱腔、頭部表情和雙手動作，大人負責台位變換的腿部動作。大人根據劇情需要，與肩上小孩巧妙配合，上下默契，渾然一體。