福州琅岐島／閩江口明珠 打造國際生態旅遊島

2019-11-28 04:20 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



紅光湖公園，是福州最大的人工湖公園；左前方橋為閩江大橋。 圖╱本報福州傳真 分享 facebook

琅岐島素有「閩江口的明珠」之稱，位於福州市馬尾區琅岐鎮，島東西長15.3公里，南北寬8.1公里，是福建省第四大島；具備亞熱帶海洋性氣候，四季分明，田園風光，自然條件非常優越，是旅遊觀光休閒的好去處。目前，福州正全力打造琅岐島成為「國際生態旅遊島」。

琅岐全島總面積92平方公里，其中陸地面積55平方公里 (平原36.5平方公里，山地18.5平方公里)，全島森林覆蓋率達20%，灘塗面積37平方公里，海岸線長30公里。它是海洋絲綢之路起點之一，明朝鄭和七次下西洋其中，有六次曾經到此，名勝古跡眾多，人文薈萃。島上現有古剎四座（白雲寺、天竺寺、天安寺、南山寺），有古廟宇、古宗祠、古砲台、名人古墓葬10餘處，基督教堂2座，基督教活動點3處，摩崖石刻10餘處，宋、明古井10餘口，區級文物保護單位9個，文物保護點一個。

由福州往琅岐島，琅岐閩江大橋是一大景觀。此橋是位於福州市馬尾區的一座公路斜拉橋，跨越閩江，連接琅岐島與福州主城。大橋全長2675公尺，其中主橋為雙塔等高斜拉橋，橋長1280公尺，主跨680公尺，雙向六車道通行，設計行車速度60公里／小時，大橋主塔高度均為223公尺，是福州最高的橋梁主塔。

琅岐島有白雲觀日、雲龍潮音、雙龜把口、五虎守門、天竺聽泉、蘆洲宿雁、金雞報曉、白猴鎮江、大橋臥波、樸林探幽等「琅岐十景」，其中，「白雲觀日」最有名。話說福州地區觀日出之處雖多，唯琅岐島白雲山得天獨厚，高300公尺，在白雲寺過50公尺的地方新建「觀日台」，台高8公尺，長20公尺，寬5公尺，全用方整的白色花崗石砌壘而成。台上的欄杆成「馬鞍形」，如古代的城垛；台下正面隸書橫匾「觀日台」，匾下兩扇大門，如古城門。兩翼有石階而上，如曲徑回廊。兩旁也有欄杆，稱「梯台」；「梯台」經「副台」到「主台」，登台臨海，閩江口數百里山川盡收眼底。