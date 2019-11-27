害死高以翔的節目「追我吧」 有如軍中特戰部隊操練

2019-11-27 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／即時報導



這是最後一關要徒手爬70米高的大樓再從頂樓滑過半空到對面樓，有如特戰部隊的戰技。(浙江衛視截圖) 分享 facebook 台灣藝人高以翔參加大陸浙江衛視節目「追我吧」不幸猝死，這是浙江衛視新推出的一檔奔跑類競技綜藝節目，參加者都必須具有紮實的體力與強大的心肺功能。但因為強度太大，有的甚至比照軍中特戰部隊的技能，也導致許多參演嘉賓吃不消，嘔吐、抽筋、吃救心丸的都有。

這檔節目自11月8日首期開播，高以翔作為嘉賓在寧波錄製新的一期。

節目分為兩隊對戰，明星隊在前面奔跑，翻越障礙，而素人隊在後邊追趕。節目設置的環節難度很高，有梅花樁、飛簷走壁、平衡滾筒、70米爬樓和高空速降等，素人隊都是健美冠軍、專業運動員、格鬥冠軍，還有特警出身。

在錄製時間有限的情況下，參與節目的嘉賓需要全程奔跑，對體力及耐力要求很高。

因為挑戰時間有限，明星奔跑兩公里，且不一直是在平地，在關卡之間也很耗體力，根本沒有喘息的機會。而過完關卡還要繼續爬樓梯，去車庫再闖關卡。完成車庫關卡後，又爬樓梯上去挑戰蜂巢關卡（人在類似蜂巢的迷宮裝置裡面爬上爬下找出口）。迷宮出口很難找，有的是封住的，要一直反覆尋找。

節目強度如此之大，就連嘉賓的家屬都表情凝重，即使嘉賓最後贏了，家屬也是心有餘悸。就連從小參加體育競技的大陸國家運動員李小鵬到最後都覺得累，大陸拳王鄒市明也出現體力透支的情況，腿抽筋在海洋球裡爬不出來。

更何況是普通明星。范丞丞錄到嘔吐；鍾楚曦在第二期節目錄製後，就不敢再繼續參與，她在錄製期間連吃三天速效救心丸。