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討債不成鄰居反目！隔壁曬香腸 大媽噴百草枯農藥

2019-11-27 21:28世界日報 中國新聞組／上海27日電

大媽向鄰居掛門口的香腸噴百草枯。 圖／取自現代快報
大媽向鄰居掛門口的香腸噴百草枯。 圖／取自現代快報
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江蘇鹽城鄰居間反目，竟差點演化成命案。一位大媽由於討債不成，竟趁過年期間，家家戶戶在門口曬香腸，將農藥「百草枯」灑在鄰居的香腸上，幸好鄰居查覺有異沒吃，才逃過一劫。下毒的大媽，也因投放危險物質，被判刑三年半。

現代快報報導，劉大媽與鄰居陳家原本交情不錯，幾年前在鄰居陳家的介紹和擔保下，劉大媽借了人民幣5萬元給陳家的一個熟人，可是一直沒有歸還本金，劉梅多次催要，只要回了人民幣1萬元。於是她一直懷恨在心，想找機會報復陳家。

元旦前後濱海家家戶戶都要灌香腸，看到陳家門前掛著的香腸，劉大媽便偷偷用針管往香腸上噴射了少量「百草枯」農藥。

陳家人發現香腸上有藍色的東西，以為是墨汁，便沒有食用。可是不久，劉大媽再一次噴射了農藥，這引起了陳家的懷疑，便報警求助，後來警方在香腸上驗出了百草枯成分。

警方經走訪調查和視頻分析，將劉大媽逮捕歸案。但對於案情，劉大媽始終不鬆口交代。

負責調查的刑警為了讓她放下心防，在監視居住期間，大年30晚上給她端去水餃和湯圓，大年初一給她買了一身新睡衣，最終將其感化，劉大媽被送去看守所時還向刑警鞠躬。最後，劉大媽因投放危險物質罪，被判決有期徒刑三年六個月。

上海命案

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