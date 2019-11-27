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528米！北京最高樓 「中國尊」將啟用

2019-11-27 16:11世界日報 記者陳言喬／北京27日報導

北京最高樓528米的「中國尊」即將啟用 新華社
北京最高樓528米的「中國尊」即將啟用 新華社
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北京最高樓、中國第四高樓，又名「中國尊」的中信大廈(中國中信集團總部大樓)，近日已竣工通過驗收，即將擇日舉行啟用典禮。

中信大廈由中信集團投資，由中信和業投資有限公司負責建設與運營。項目位於北京最精華的商務中心（CBD）核心區，為金融總部大樓，以商務辦公為主。

中新社報導，中信大廈總高528米，地上108層、地下7層，可容納1萬2000人辦公，占地面積1萬1478平方米，總建築面積43萬7000平方米，其中地上35萬平方米，地下8萬7000平方米，集商辦、會議、商業、觀光以及多種配套服務功能於一體的高級大樓。

中信大樓自2011年9月動工，去年封頂，其建築構思源於中國傳統禮器之重寶—「尊」的意象。建築高聳直入雲端，表現出頂天立地之勢。其外形自下而上自然縮小，形成穩重大氣的金融形象，同時頂部逐漸放大，享受獨在雲端的無限風光。

報導說，根據世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）公布的統計資料顯示，中信大廈是2018年全球範圍內建設完成的最高樓，是目前全球第八高樓和中國第四高樓。

北京中信大廈已成北京的新地標，內部共有139部電梯，其中直梯100部，包括3部觀光電梯，另有39部扶手梯。電梯最大轎廂可容納48人，最小的也可以容納21人。在這100部電梯中，觀光電梯可從1層直達108層，運行速度達10米/秒，從1層到頂層僅需1分鐘。北京中信大廈內設有3個空中大堂，分別位於31-33層，59-60層，90-91層。未來遊客可於520米處的觀光層俯瞰整個北京城。

北京最高樓528米的「中國尊」即將啟用 新華社
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中信北京電梯

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