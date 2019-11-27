親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高以翔之死 中國「戶外明星競技節目」走上窮途末路？

我國天弓3型飛彈這項技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

416公里！江西昌贛高鐵下月通車同城生活圈倒數

2019-11-27 16:07世界日報 記者陳言喬／北京27日電

大陸新一條高鐵、416公里的江西南昌至贛州即將通車 中國新聞社
大陸新一條高鐵、416公里的江西南昌至贛州即將通車 中國新聞社
分享
中國最新一條高鐵、全長416公里的江西南昌至贛州段(昌贛)高鐵已開始運行試驗，下個月即可通車。標誌著江西以省會南昌市為中心，高鐵旅行時間為半徑，構建2小時「同城生活圈」進入倒數計時。

昌贛高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網中的重要「一縱」─京港高鐵，此次開通的南昌至贛州段，設計時速350公里，北起江西南昌，南至贛州，貫穿南昌、宜春、吉安、贛州等4個設區市的26個縣（區、市），全線設13個車站。運行時間兩個小時。

昌贛高鐵是中國《中長期鐵路網規劃》中南北大通道京九高速鐵路的重要組成部分。2019年7月19日，昌贛高鐵引入南昌鐵路樞紐向莆鐵路下行線施工順利完成。　　

京港高鐵南昌至贛州段25日已開始運行試驗，運行試驗是鐵路部門以聯調聯試測試線路達到開通條件為前提，在線路達標基礎上測試運輸的最佳方案。

此次運行試驗，鐵路部門將在南昌、南昌西站至贛州西站間進行運行圖參數測試，檢驗動車組列車運行標尺和車站間隔時間，以及進行故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目。

中新社報導，鐵路部門表示，京港高鐵南昌至贛州段建成後，向北聯通昌九城際、向莆鐵路和滬昆高鐵，向南連接贛瑞龍等鐵路，將結束江西吉安市沒有高鐵、萬安縣不通火車的歷史，搭建起贛南原中央蘇區與長三角、珠三角、閩東南經濟帶互聯互通橋梁，助力沿線民眾出行，促進旅遊文化和特色農業等產業發展，為江西革命老區高質量發展提供強大引擎。

高鐵吉安北京

相關新聞

高以翔猝死 陸網友炮轟浙江衛視

2019-11-27 14:33

高以翔之死：中國「戶外明星競技節目」窮途末路？

2019-11-27 17:28

湖南操場埋屍案 19公職包庇兇手遭重懲

2019-11-27 17:06

土耳其歸還古物 兩中國千年壁畫、陶俑回家

2019-11-27 16:12

528米！北京最高樓 「中國尊」將啟用

2019-11-27 16:11

毛澤東唯一曾孫 被譽鋼琴小才女

2019-11-27 14:09

大學畢業美女深山養2000豬 父催婚：陪嫁300隻

2019-11-27 14:08

高以翔猝死前 搶救畫面曝光

2019-11-27 12:44

高以翔猝死 大陸網友要浙江衛視負責

2019-11-27 11:56

浙江證實高以翔猝死 陸網友表達不捨

2019-11-27 11:34

陸媒：台灣藝人高以翔在寧波錄製節目時不幸突逝

2019-11-27 11:19

「王府井挖出老北京」 療癒祕境意外火紅

2019-11-27 11:00

台星高以翔浙江突昏迷送醫 傳心臟一度停頓

2019-11-27 10:11

京港高鐵 南昌至贛州段試行

2019-11-27 00:38

直徑16.03米 陸最大平衡盾構機下線

2019-11-27 00:38

上海-菲律賓 東航明年增班

2019-11-27 00:32

日蘭高鐵日曲段運營 助沂蒙脫貧

2019-11-27 00:31

山東食品交易會 花饃饃 兒童愛

2019-11-27 00:31

高528公尺 北京最高樓「中國尊」即將啟用

2019-11-26 22:57

大陸最新 全長416公里的昌贛高鐵即將通車

2019-11-26 20:32

她仿妝蒙娜麗莎爆紅 自曝遭前男友拖出電梯掐脖痛毆

2019-11-26 16:47

宰殺長江鱘 竟發抖音炫耀「吃得好」…四川5嫌落網

2019-11-26 15:58

母送上學才剛轉身回家 9歲女童被2隻牧羊犬咬斷脖子

2019-11-26 15:55

「手術刀變宰人刀」 貴州醫院虛構病情騙刷卡詐2.4億人民幣

2019-11-26 15:38

湖霸把洞庭湖當「私家湖泊」判25年 103公職人員被問責

2019-11-26 15:33

人帶不回又欠債 14名農村光棍娶巴基斯坦新娘被「詐」乾

2019-11-26 15:31

遇結婚騙局想翻窗逃 農村青年被AK47自動步槍逼回

2019-11-26 15:29

車牌比車貴！天龍國人搶瘋 為它假結婚在所不惜...

2019-11-26 11:00

兩岸農創論壇 麗水山耕獎受矚目

2019-11-26 02:20

大陸首創 科幻研究院成立

2019-11-26 02:20

漠河-30℃ 千米「冰泡」成夯景

2019-11-26 02:20

廈門歌仔戲冬令營 兩岸以戲會友

2019-11-26 02:18

桂林 推文化、生態融入美景

2019-11-26 02:18

兩岸名茶賽 台灣包辦高山烏龍前三名

2019-11-26 02:17

影／「我倆還一塊搓澡呢」 相聲葷段子調侃名伶挨轟

2019-11-25 17:27

終結美國拳手18連勝 徐燦在美衛冕WBA拳王

2019-11-25 17:10

逆子放火追打母 70歲父奪鋤殺兒判正當防衛

2019-11-25 16:56

買完房就降價 砸售樓處被酸「降價就鬧事」

2019-11-25 16:52

德陽文化周 川菜川劇盛宴

2019-11-25 02:06
看更多

熱門文章

陸媒：台灣藝人高以翔在寧波錄製節目時不幸突逝

2019-11-27 11:19

高以翔猝死前 搶救畫面曝光

2019-11-27 12:44

台星高以翔浙江突昏迷送醫 傳心臟一度停頓

2019-11-27 10:11

高以翔猝死 大陸網友要浙江衛視負責

2019-11-27 11:56

影／挺港團一中街反送中 正義姊喊：不要挑撥台灣民眾

2019-11-26 18:04

國台辦新發言人亮相 客家話向台灣鄉親問好

2019-11-27 10:34

傳中國大陸上周試射東風41洲際飛彈 美認為中已部署

2019-11-27 12:31

華郵：壞消息三面夾擊 習近平內外交困

2019-11-26 22:44

高528公尺 北京最高樓「中國尊」即將啟用

2019-11-26 22:57

反送中鬧數月！籌設獨立檢討委員會 林鄭月娥：對事不對人

2019-11-26 19:50

阻香港人權法 陸抗議層級升高

2019-11-26 23:55

浙江證實高以翔猝死 陸網友表達不捨

2019-11-27 11:34

英人權觀察家遭拘留15小時 竟在警署聽見慘叫聲

2019-11-26 21:54

大陸最新 全長416公里的昌贛高鐵即將通車

2019-11-26 20:32

大陸國台辦新任發言人 朱鳳蓮今首度亮相

2019-11-27 10:21

香港親中勢力大敗 陸媒乾脆不提選舉結果

2019-11-26 18:04

港人中環發起「和你lunch」喊「暴政未亡，香港未贏」

2019-11-27 14:24

高以翔猝死 陸網友炮轟浙江衛視

2019-11-27 14:33

「王府井挖出老北京」 療癒祕境意外火紅

2019-11-27 11:00

中國大學不簡單 澳洲智庫发警告

2019-11-26 23:43

尋獲身體虛弱留守理大女子 校方明早繼續搜索留守者

2019-11-26 19:02

國台辦批民進黨不斷插手香港事務 企圖不會得逞

2019-11-27 13:55

香港區選後／讓步？ 林鄭喊設獨立檢討會

2019-11-26 23:55

新疆人權危機延燒 英籲中准聯合國觀察員查訪

2019-11-26 17:55

朱鳳蓮：台商參與大陸重大計畫和研發項目成效大

2019-11-27 10:39

泛民派區選大勝 環時：顯示北京信守一國兩制

2019-11-27 09:33

直徑16.03米 陸最大平衡盾構機下線

2019-11-27 00:38

港理大校董會主席促警方解封理大 今將再派員搜查校園

2019-11-27 09:41

理大還有留守者 副校長進校勸離

2019-11-26 23:55

香港區議會選舉 中國網民怎麼看

2019-11-26 23:43

超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王

2019-11-26 23:54

陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49

不滿林鄭不回應 區議員：18區設監警會

2019-11-26 23:55

京港高鐵 南昌至贛州段試行

2019-11-27 00:38

英媒指北京考慮撤換中聯辦主任 陸駐港公署出面駁斥

2019-11-26 18:31

大陸第2、3產業產值 逾GDP九成

2019-11-27 00:28

港學者：警方應解封理大 交由校方接管

2019-11-27 13:59

談新疆集中營 中共：個別國家以造謠為樂

2019-11-26 20:24

大學畢業美女深山養2000豬 父催婚：陪嫁300隻

2019-11-27 14:08

封閉兩周的香港紅磡海底隧道 27日清晨5時重開

2019-11-26 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top