416公里！江西昌贛高鐵下月通車同城生活圈倒數

2019-11-27 16:07 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／北京27日電



大陸新一條高鐵、416公里的江西南昌至贛州即將通車 中國新聞社 分享 facebook 中國最新一條高鐵、全長416公里的江西南昌至贛州段(昌贛)高鐵已開始運行試驗，下個月即可通車。標誌著江西以省會南昌市為中心，高鐵旅行時間為半徑，構建2小時「同城生活圈」進入倒數計時。

昌贛高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網中的重要「一縱」─京港高鐵，此次開通的南昌至贛州段，設計時速350公里，北起江西南昌，南至贛州，貫穿南昌、宜春、吉安、贛州等4個設區市的26個縣（區、市），全線設13個車站。運行時間兩個小時。

昌贛高鐵是中國《中長期鐵路網規劃》中南北大通道京九高速鐵路的重要組成部分。2019年7月19日，昌贛高鐵引入南昌鐵路樞紐向莆鐵路下行線施工順利完成。

京港高鐵南昌至贛州段25日已開始運行試驗，運行試驗是鐵路部門以聯調聯試測試線路達到開通條件為前提，在線路達標基礎上測試運輸的最佳方案。

此次運行試驗，鐵路部門將在南昌、南昌西站至贛州西站間進行運行圖參數測試，檢驗動車組列車運行標尺和車站間隔時間，以及進行故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目。

中新社報導，鐵路部門表示，京港高鐵南昌至贛州段建成後，向北聯通昌九城際、向莆鐵路和滬昆高鐵，向南連接贛瑞龍等鐵路，將結束江西吉安市沒有高鐵、萬安縣不通火車的歷史，搭建起贛南原中央蘇區與長三角、珠三角、閩東南經濟帶互聯互通橋梁，助力沿線民眾出行，促進旅遊文化和特色農業等產業發展，為江西革命老區高質量發展提供強大引擎。