高以翔猝死 陸網友炮轟浙江衛視

2019-11-27 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



今日（27日）凌晨，台灣影星高以翔在寧波錄影浙江衛視真人秀《追我吧》期間突然暈倒，心臟曾停頓3分鐘，經過搶救後證實猝死，終年僅35歲。消息傳出後震驚兩岸三地娛樂圈，不少粉絲都難以接受，而浙江衛視《追我吧》節目組亦宣布暫停拍攝。

中國大陸網路輿論也十分高漲，不少大陸網友將高以翔猝死的責任，歸咎於浙江衛視節目組選擇在深夜錄影節目，且運動強度過高。

據新浪微博和每日頭條，消息指出，高以翔錄製節目到今日凌晨，之後他突然昏厥，節目需即時中止錄製。有網民目擊事發經過，指高以翔當時在平地上跑步被追逐的期間暈倒。同場的演員陳偉霆就擔心得雙手合十祈禱，宋祖兒則嚇到狂哭不已。

浙江衛視《追我吧》節目組當日中午發出聲明指，在節目錄製中，高以翔奔跑時突然減速倒地，經過現場醫護人員全力搶救，醫院最終宣布高以翔心源性猝死。節目組正協同其經紀團隊聯繫其家人共同妥善處理善後事宜。

而在高出事後，「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」相關話題成為微博熱搜榜前五位。不少大陸網友除了對高的死訊表達哀傷以外，也對浙江衛視安排藝人在凌晨子夜錄製節目表示極度憤怒。

網友稱，「封殺浙江綜藝！」、「明星以後都別去浙江衛視了！」、「這節目還是封掉吧。聽聞一直都不合理的讓藝人高強度玩遊戲，這回出人命了，總該收斂了吧。可用人命換真的不值得啊。」、「子夜時分，人體體溫最低，包括神經反應，關節活動性，心肺功能各項身體機能都在低谷，這種時候搞跑步不就是自殘嗎？」