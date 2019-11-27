毛澤東唯一曾孫 被譽鋼琴小才女

2019-11-27 14:09 世界日報 北京27日電



毛澤東唯一曾孫女毛甜懿 (取材自北京海鷹脊柱健康益基金會) 分享 facebook

毛澤東唯一曾孫女毛甜懿近日在某次公益活動上演奏鋼琴名曲的消息被刷屏。解放軍軍事科學院戰爭研究院副院長毛新宇將軍與中國女攝影家協會副主席劉濱也前來支持愛女演出。據悉，毛甜懿曾作為特邀嘉賓與著名鋼琴家元杰聯袂演出，被稱為「鋼琴小才女」。

紅船雜誌報導，北京海鷹脊柱健康益基金會（以下簡稱基金會）17日成立八周年「生命之脊」詩歌音樂朗誦會在北京大學醫學部會議中心圓滿落幕。在表演環節，毛甜懿獻上鋼琴獨奏《月光》，為公益助力。

據了解，11歲的毛甜懿從小熱愛音樂，已獲中央音樂學院九級證書、美國國際音樂藝術協會（IMAA）藝術等級認證十級優秀通過，並在全國各大比賽中屢獲殊榮，是一位名副其實的「優秀琴童」。

據報導，作為毛澤東唯一的曾孫女，毛甜懿正是毛新宇與劉濱的愛女。當天，毛新宇攜夫人劉濱現身晚會現場支持女兒，並對這項公益事業給予高度關注。

毛甜懿可謂名師出高徒，曾師從孫楠學琴三年，多次被媒體稱為「鋼琴小才女」。

報導說，2018年1月20日晚，著名鋼琴家元杰鋼琴獨奏新年音樂會在北京國圖音樂廳上演。毛甜懿作為特邀表演琴童，在音樂會上獻曲。元杰、毛甜懿「四手聯彈」，更是將音樂會推向高潮。

元杰是世界樂壇贏取獎項最多的中國鋼琴家之一。美國茱莉亞音樂學院演奏博士、義大利科瑪湖鋼琴學院院士、中央電視台評選的「中國十大鋼琴家」。