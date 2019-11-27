大學畢業美女深山養2000豬 父催婚：陪嫁300隻

2019-11-27 14:08 世界日報 北京27日電



父親為了催她早日結婚許下承諾：「只要女兒結婚，至少陪嫁300頭豬」。 (取材自中國青年網) 分享 facebook

河南洛陽欒川縣的24歲女孩張志遠具高顏值，但令人意外的是，從3年前大學畢業實習開始，她就返回故鄉在深山幫家裡飼養2000頭黑豬，因每天忙著養豬，至今依舊單身。父親為了催她早日結婚許下承諾：「只要女兒結婚，至少陪嫁300頭豬」。

綜合媒體報導，張志遠家養的豬是豫西黑豬，隨著今年豬肉飛漲銷量太快，如今只剩下1600頭豬，在很多人眼裡，她是一名很有實力的女「豬倌」。

父親為了催她早日結婚許下承諾：「只要女兒結婚，至少陪嫁300頭豬」。 (取材自中國青年網) 分享 facebook

平日裡，除了在豬舍幫忙打掃、餵食以外，張志遠還在鎮上的肉食店售賣黑豬肉。今年，肉食店的生意有了起色，張志遠在店裡從早忙到晚，剔骨、切肉、賣肉樣樣精通。

「在別人的眼裡，養豬並非一個體面的工作，有人會認為是大材小用。但我不這樣認為，養豬是需要統計一些數據的，我的會計專業用得上。」張志遠說。 父親為了催她早日結婚許下承諾：「只要女兒結婚，至少陪嫁300頭豬」。 (取材自中國青年網) 分享 facebook

張志遠說： 「我爸媽、姊姊都捨不得我幹這個工作，他們認為我既然讀了大學，就應該去大城市發展。」但張志遠堅持繼續養下去，因為除了可以分擔父母壓力以外，還能做好黑豬的保種項目。

張志遠表示：「養黑豬是一件很有社會意義的事。我父親想通過申請農產品地理標誌，給豫西黑豬找個好銷路，使村裡的貧困戶們養豬脫貧。」

報導說，張志遠的姊姊張源遠工作空閒時也會去父親的豬場幫忙。這對顏值高、能吃苦的姊妹，形象漂亮、有事業心，自從創業以來，不斷有男生主動表白。姊姊已經結婚，妹妹也曾多次婉拒別人的追求。

但性格開朗的張志遠，還是半開玩笑地公布自己的擇偶標準：「雖然我的要求並不高，但對方至少也得能扛得動半頭豬吧。」