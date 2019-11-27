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獨／高以翔驟逝 經紀公司老闆痛哭「他剛做身體健檢」

高以翔猝死前 搶救畫面曝光

2019-11-27 12:44聯合報 記者羅印冲／即時報導

曾憑藉《我愛王瀝川》獲得無數關注的台灣演員高以翔被曝錄製競技類綜藝《追我吧》時，突然暈倒，現場的急救人員以心肺復甦術搶救十幾分鐘後依然無效，最後被緊急送醫，但仍搶救無效去世。

據大陸今日頭條網報導，高以翔猝死前搶救畫面曝光。

報導說，《追我吧》是高強度的競技類綜藝，藝人們熬夜錄製節目更不是新鮮事，高強度運動+通宵熬夜，想想這個組合就令人心驚。

回顧往期節目，有宋雨琦的粉絲爆料，錄製到凌晨四點多，宋雨琦跑到窒息，一直站不起來，陳偉霆說藝人們跑完都要吸氧。

還有網友稱，體操運動員李小鵬都曾跑到直呼不行，累到呼吸不過來。

值得注意的是，在節目組工作人員與網友的對話中，工作人員稱畢雯珺跑吐過，范丞丞還跑吐了兩次，這些都一一證明了這些極限運動的可怕。

有自稱現場的工作人員在微博發文說，高以翔跑得非常累，嘴裡說著「我不行了」，然後突然摔倒在地，據所闡述的畫面，高以翔摔倒後還是藝人們率先衝上去，十分擔心，而攝影組第一時間則是認為暈倒只是一個小插曲？直到做了近10分鐘的心肺復甦，然後被送到醫院。

報導說，這種極限運動的節目，正常情況下應該配備好急救人員與救護車等等，但從現場描述看，救護車沒有第一時間趕到，說是路程與賽道的原因。

雖然暫時整個事實經過不得而知，但從工作人員的這些話中，可以明顯看出一點，就是節目組的失職。

高以翔被曝錄製競技類綜藝《追我吧》時，突然暈倒，現場的急救人員以心肺復甦術搶救十...
高以翔被曝錄製競技類綜藝《追我吧》時，突然暈倒，現場的急救人員以心肺復甦術搶救十幾分鐘後依然無效。取自大陸今日頭條網
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高以翔猝死前，搶救畫面曝光。取自大陸今日頭條網
高以翔猝死前，搶救畫面曝光。取自大陸今日頭條網
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