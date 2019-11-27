日蘭高鐵日曲段運營 助沂蒙脫貧

2019-11-27 00:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家鐵路集團有限公司（下稱，國鐵集團）表示，山東日照至河南蘭考高速鐵路日照至曲阜段（下稱，日蘭高鐵日曲段）26日開通運營，沂蒙革命老區接入全國高鐵網，為脫貧攻堅奔小康裝上「加速器」。

中新社報導，日蘭高鐵日曲段位於山東省南部地區，線路全長235公里，設計時速350公里。全線設日照西、厲家寨、莒南北、臨沂北、費縣北、蒙山、泗水南、曲阜東8座車站，除日照西和曲阜東外均為新建車站，初期運營時速300公里。

中鐵電氣化局總工程師張立茂表示，作為高鐵運行的動力源，高度行駛的列車對供電的穩定性要求極高。而中鐵電氣化局目前做的四電工程（通信、信號、電力和電氣化工程），就是列車安全高速運行的根本保障。

時速350公里就意味著列車每秒要畫過97.22米的接觸線，所以建設過程中，嚴格按照各項規定和建設標準，充分運用BIM（建築信息建模）技術，自動加工預配平台等設備保證了精品工程實施，在控制接觸網導線的平直度、高度等誤差在毫米以內。

日蘭高鐵日曲段開通運營初期，鐵路部門安排開行動車組列車日常線14對、周末線3對、高峰線3對，日照至曲阜間最快運行時間將由目前的3小時13分，壓縮至1小時14分。

國鐵集團表示，日蘭高鐵日曲段是中國「八縱八橫」高速鐵路網的重要聯絡線。線路東端通過日照西站連接青島至鹽城鐵路，西端通過曲阜東站連接京滬高鐵。這一高鐵的建成通車，與京滬高鐵、濟青高鐵、青鹽鐵路貫通形成環山東省高鐵通道，將極大便利沿線民眾出行，加快魯南地區旅遊資源開發，對助力沂蒙革命老區脫貧攻堅，促進山東經濟社會協調發展，具有十分重要的意義。

鐵路部門已於11月25日6時開始發售日蘭高鐵日曲段動車組列車車票。