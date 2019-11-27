直徑16.03米 陸最大平衡盾構機下線

2019-11-27 00:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵建股份有限公司表示，直徑達16.03米的「和平號」泥水平衡盾構機25日順利下線驗收，這是目前中國內地最大直徑盾構機。

新華社報導，中鐵十四局大盾構公司項目負責人張建勇表示，「和平號」盾構機將應用於武漢市和平路南延線隧道工程。和平路南延線全長3042.5米，其中盾構隧道長1390米，為單管雙層雙向6車道。

他表示，盾構隧道下穿京廣鐵路、黃鶴樓景區核心地帶，對施工沉降控制要求高，施工風險大。「和平號」配備了新型操作系統，數據採集及運算速度更快，其激光導向系統可實現地面沉降監控。