她仿妝蒙娜麗莎爆紅 自曝遭前男友拖出電梯掐脖痛毆

2019-11-26 16:47 世界日報 中國新聞組／北京26日電



知名仿妝網紅宇芽登上熱搜第一名，不是因為新視頻作品，而是因為她在11月25日「國際反家暴日」這天，自曝血淚經歷，將自己被家暴的影片公布在網上，希望更多受到家暴的人不再沉默。重慶江北區公安局表示，正在核查相關情況。

綜合媒體報導，28歲的重慶妹子宇芽在抖音有175.2萬粉絲，微博有27萬粉絲，她曾以一幅「蒙娜麗莎仿妝」走紅全網，並簽約於papi醬的公司，還登上過英國《每日郵報》，如今已成為炙手可熱的網紅美妝博主。

宇芽25日發博：「我被家暴了」，附上一段視頻作為佐證。視頻中，一名男子在電梯裡對宇芽實施暴力，蠻橫地抓著倒地的宇芽，瘋狂往外拖拽。宇芽在地上拚命掙扎，最後被拖出電梯。

隨後是宇芽流著淚對著鏡頭回憶被拖出電梯後，前男友用力掐她的脖子，感覺快要窒息，又被抓著頭使勁往牆上撞，不停辱罵，接著又被前男友抓住肩膀用力往地上一摔，尾椎著地，雙腿失去知覺。

宇芽表示，自己曾遭到前男友五次家暴，每次施暴後她的臉至少需要一周時間恢復，嚴重影響了生活和工作，最嚴重的一次整整一個月都無法正常走路。

宇芽指出，前男友44歲，離過三次婚，他們相識也是因為自己曾經仿過蒙娜麗莎的妝容。男子是重慶知名繪本家，曾創作了重慶風光的系列繪本。視頻中，男子的兩位前妻也出面，分享自己遭到家暴的經過。

宇芽說，把事實公布出來之前也掙扎了很久，最終選擇與前男友的兩位前妻一起出面，把發生在自己身上的可怕事情講出來，因為「我們真的不想再有人被他蒙蔽、傷害」。

她很後悔自己沒有第一時間報警，並在當時選擇了沉默。「正是由於一而再，再而三原諒他，最終導致了後兩次最為嚴重的家暴」。

她在影片的最後，鼓勵受家暴的女性站出來、不再沉默，這樣才能保護其他女性，不再產生新的受害者。

宇芽的微博發出後，一小時內就得到上萬網友聲援。截至當天下午6時半，#宇芽被家暴#的消息已發酵至熱搜第一。