宰殺長江鱘 竟發抖音炫耀「吃得好」…四川5嫌落網

2019-11-26 15:58 世界日報 中國新聞組／北京26日電



偷吃長江鱘，還發抖音炫耀「吃得好」，沒想到被舉報！長江航運公安局瀘州分局南溪派出所在四川宜賓江安警方協助下，近日成功破獲一起非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物案。涉案五人中兩人被逮捕，三人取保候審。這個活生生的案例，給垂涎於長江河鮮的「好吃嘴」們敲響了警鐘。

紅星新聞報導，長江航運公安瀘州分局南溪派出所日前接到群眾舉報，有人準備將長江鱘魚拿到江安城區一餐館加工食用。在宜賓市江安縣公安局的協助下，長航公安民警找到了在江安縣經商的買魚人熊某。熊某承認，他從漁民李某良手中，花204元（約29.1美元）購買了兩條河鯉、四條鱘魚，拿到餐館加工後請朋友一起食用。

民警在查看當日與熊某共同用餐的史姓男子手機時發現，在鱘魚被殺加工前，該男子拍攝了幾張熊某所購鱘魚的照片。另外，民警在查看該餐館老闆李某剛的手機時發現，李某剛還拍攝了一段6秒左右的小視頻，並發了抖音。

不過，李某剛很快刪除了抖音視頻。長航警方南溪派出所教導員周正說：「李某剛做餐飲多年，知道餐館不能賣長江鱘。」隨即，民警將鱘魚照片及視頻送到鑑定機構進行鑑別。同時，長航警方在餐館垃圾內，提取到了涉案的長江鱘魚內臟、魚骨等組織樣本，擬作進一步的DNA鑑定。

據報導，熊某購買並食用的4條鱘魚中，有3條為國家一級保護野生動物長江鱘，也稱達氏鱘，屬於國家一級保護動物，有水中大熊貓之稱。長江鱘作為長江生態健康的重要指標生物，被世界野生動物基金會列為「十大瀕臨滅絕物種水生動物之一」。

長航公安民警表示，不僅是野生的長江鱘，科學增殖放流的長江鱘魚，也嚴禁捕撈。非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，公安機關將立案追訴刑事責任。

目前，5名犯罪嫌疑人均被公安機關採取刑事強制措施，其中犯罪嫌疑人熊某、李某良被江安人民檢察院依法批准逮捕，該案件正在進一步偵辦中。