母送上學才剛轉身回家 9歲女童被2隻牧羊犬咬斷脖子

2019-11-26 15:55 世界日報 中國新聞組／北京26日電



家住河北省保定市曲陽縣崔古莊村的九歲女童玲玲（化名），日前在上學途中，被突然竄出的兩隻惡犬咬傷並拖拽了50米左右，家長聞訊趕至，將惡犬驅離後隨即將女童送醫，但女童仍因傷勢過重不幸殞命。目前，兩隻惡犬已被相關部門帶走，女童家屬與養犬者雙方正進行協商。

燕趙都市報報導，玲玲就讀於崔古莊村小學三年級，是一位品學兼優的好學生。為了孩子的安全，玲玲媽媽每天都會送孩子們一段路，看著孩子到了學校門口再回家。事發當天，玲玲的母親照常去送玲玲，看著玲玲就快要到學校了，才轉身回家，悲劇卻就在玲玲母親轉身之後發生。

據當地村民介紹，玲玲家到崔古莊村小學，走大路需要繞整個村子才能到達，若走小路只有幾百米的距離，但必須穿過一片玉米地和樹林。如今耕地上已沒了農作物，只有沒有葉子的幾行樹和零星乾枯的玉米秸稈還矗立於此。因此，孩子們上學的這條小路顯得格外荒涼。

報導說，當玲玲獨自走在上學路上時，兩隻惡犬突然竄了出來，其中一隻黑色惡犬咬住了玲玲的脖子，玲玲試圖掙扎卻無法擺脫，發出撕心裂肺的哭聲。經過的學生見此情景趕緊跑到學校求援，聽到這一消息的玲玲姐姐急忙趕來，搬起石頭扔擲企圖嚇走惡犬，但沒有成功，只好跑回家中求助父母。

玲玲父母趕到現場並趕走惡犬，立即將玲玲送往醫院，然而玲玲卻因傷勢嚴重不治身亡。

村民說：「兩隻狗都是大型犬，應該是撲上去咬住了孩子的脖子，脖子幾乎被咬斷了，頭部也有傷，太慘了。」

據報導，知情人指出，傷人的兩隻惡犬是當地一名村民在家中飼養的兩隻牧羊犬，該村民事後稱並不知兩隻犬已從家中跑出。

此事發生後引起當地村民熱議，多位村民表示，希望呼籲社會上養犬者應嚴加約束，尤其是飼養大型犬種者更要格外小心，不要等悲劇發生後再追悔莫及。