「手術刀變宰人刀」 貴州醫院虛構病情騙刷卡詐2.4億人民幣

2019-11-26 15:38 世界日報 中國新聞組／北京26日電



貴州遵義市一間民營醫院透過虛構病情等手段詐騙，非法獲利近2.4億。示意圖／ingimage 分享 facebook

貴州遵義紅花崗區法院日前審理一起民營醫院涉惡案件。這家醫院以治療男性疾病為由，透過虛構病情、手術中加價等手段進行詐騙，自2014年起四年間，約有2萬多人受害，非法獲利近2.4億（人民幣，下同）。

央視報導，涉事醫院名為「遵義歐亞醫院」。受害者楊先生今年45歲，其懷疑自己患有男性疾病，透過手機與該醫院女客服聯繫。起初，女客服聲稱，檢查費只需幾百元。待楊先生到醫院，醫生卻告訴他，病情嚴重，須做有創檢查。隨後，楊先生被安排進入手術室，在開創之後，醫生又說，需立即進行手術，但必須先交足5600元的費用，手術才能進行。於是，楊先生在傷口沒有縫合，只做簡單包紮情況下，趕緊打車回家拿錢。

本以為交錢後就能將自己的病治好。沒想到，上了手術台，醫生又告訴楊先生，還有其他更嚴重的病情。這一次，楊先生都沒有下手術台，醫生在手術台前拿出刷卡機讓他刷卡。短短幾個小時裡，楊先生在歐亞醫院經歷了三次手術，共花了1萬8000多元。

報導指出，該醫院更有類似上述情況的「教學模式」文件。其內容對於每個環節該說什麼做什麼，怎麼洗腦、作假和製造病症等，都有詳細規範。

對此，央視網評指出，「這是一起十分惡劣的『手術刀』變『宰人刀』案件。」評論也稱，更重要的是，當地衛生管理部門存在失責行為。