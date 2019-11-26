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湖霸把洞庭湖當「私家湖泊」判25年 103公職人員被問責

2019-11-26 15:33世界日報 中國新聞組／北京26日電

湖南省益陽市中級人民法院25日就夏順安黑社會性質組織案一審宣判。新華社
湖南省益陽市中級人民法院25日就夏順安黑社會性質組織案一審宣判。新華社
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過去十餘年，洞庭湖「湖霸」夏順安及其組織成員在洞庭湖大規模修築非法矮圍，將近3萬畝國家濕地變為「私家湖泊」，經新華社報導引發關注。湖南益陽市中級人民法院25日一審宣判，對夏順安犯8宗罪判處有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產。截至目前，共有103名公職人員被問責。

新華社「新華視點」欄目2018年6月播出《3萬畝「私家湖泊」為何如此任性？》報導，披露私建矮圍破壞洞庭湖生態環境的惡劣事件。法院審理查明，夏順安犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法採礦罪、非法捕撈水產品罪等8宗罪。

新華社報導，法院審理查明，夏順安先後糾集夏順泉等在矮圍內外非法捕魚、採砂，並指使組織成員通過毆打、辱罵、恐嚇、強拿硬要、毀壞、侵占他人財物等手段，不准其他人員到其畫定的圍湖範圍內捕魚、釣魚和採砂。主審法院分析認為，夏順安黑社會性質犯罪組織的特徵有別於傳統的黑社會性質犯罪組織。

夏順安數罪併罰，被判處有期徒刑25年，剝奪政治權利五年，並處沒收個人全部財產。其他被告人被分別判處16年至2年3個月的有期徒刑。

2018年6月，下塞湖矮圍問題曝光後引起中央關注。湖南省委指出，下塞湖非法矮圍問題是一起嚴重破壞生態環境和國家公職人員嚴重失職瀆職、違紀違法的典型案件。

濕地北京恐嚇

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