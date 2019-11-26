人帶不回又欠債 14名農村光棍娶巴基斯坦新娘被「詐」乾

2019-11-26 15:31 世界日報 中國新聞組／北京26日電



「在巴基斯坦，我們就像是一部提款機，在一次又一次的欺騙中，送出了家中借來的錢。」包括王振傑在內的14名中國農村單身青年，在仲介帶領下，懷著成家的夢想赴巴基斯坦娶妻，最後不僅沒能把媳婦帶回家，還欠下大筆債務，甚至遭當地保安持槍抵胸威嚇，差點命喪異鄉，他們沉痛地說：「『包娶巴基斯坦新娘』是一場徹頭徹尾的騙局。」

新京報報導，26歲住河南民權的王振南於今年3月7日在老家婚介所仲介張景梅提出「包領回巴基斯坦新娘」保證下，繳納2萬（人民幣，下同）前期費用後，3月8日和喬口村28歲的馬占勝等其他6名農村青年乘坐PK853次航班飛往巴基斯坦。先後兩批共有14人通過金世緣婚介所到巴基斯坦娶親。

王振傑等人被安排住在巴基斯坦第二大城市拉合爾由中國人趙天龍（化名）提供的別墅。3月15日下午在拉合爾郊區一戶人家中見了他們的第一個相親對象，見面只有10分鐘，當天晚上仲介就告訴王振傑，女孩願意跟他結婚，讓家裡趕緊準備好剩餘的14萬。

相親完之後，女孩就提出了要買衣服，王振傑花了4萬盧比，折合約2000元人民幣為女孩買衣服。不久後，仲介張景梅到他在河南的家數走了現金14萬。錢交以後，卻一直等不到結婚，經他催問，趙天龍告訴他，女孩的爺爺去世了，她得回家參加喪禮。

直到4月2日，王振傑在趙天龍的帶領下，到一家餐館舉行簡單的婚禮，卻在新婚夜被通知搬到有持槍保安看守的新家。當晚，他準備摟著新婚妻子睡覺時，媳婦不耐煩地說了聲「NO，stop」。 他連媳婦都沒碰到。

隔天，王振傑準備把回門的「妻子」接回別墅時，媳婦家竟然搬空了。張景梅、趙天龍告訴王振傑，他們不知情也是受害者。

潘振顯的媳婦也是住了一晚，馬占勝的媳婦住了四天後，均以回家過「開齋節」的理由離開了。馬占勝的媳婦還要走了近6萬盧比為全家人在開齋節買新衣服。

此時他們發現中國駐巴大使館發布過「非法涉外婚介」警示通知，且「媳婦」肚子上都有妊娠紋，幾乎確定自己被騙婚。

報導指出，後來在中國駐拉合爾總領館委託去別墅接人的曾先生協助下，才突破持槍的保安將他們救出。8月27日，王振傑與潘振顯回到家鄉，126斤的王振傑已瘦到了108斤，馬占勝與李涵星付5000元才贖回護照。

如今，警方已立案調查。與王振傑一樣踏上這趟旅程的14名青年沒想到自己在當地結了婚，卻無一人能領回新娘，反而還讓本就不寬裕的家庭，背負上了一筆筆借款。