遇結婚騙局想翻窗逃 農村青年被AK47自動步槍逼回

2019-11-26 15:29 世界日報 中國新聞組／北京26日電



抵在胸口的那把AK47自動步槍，擊潰了王振傑最後的心理防線。他抓起槍口，抬高頂到自己額頭，朝面前穿著白色長袍的巴基斯坦保安大喊：「有種弄死我啊。」那是種已經被逼到豁出去了的絕望與最後的抵抗。

新京報報導，在有持槍保安看守的巴基斯坦住處，王振傑和潘振顯知道自己落入巴基斯坦娶妻騙局，絕望和憤怒的兩人只想盡快逃離這所當地持槍保安看守的院落。這是王振傑來巴基斯坦的第171天。

報導指出，6月底，在巴基斯坦找到「媳婦」並結婚的12人中，有7人陸續回國，均沒帶回媳婦。王振傑不想讓張景梅抓到他「主動放棄」的把柄，以免無法依約退費。但「錢花得越來越多，實在待不住了。」王振傑稱，「明擺著是在騙」。

在第一批人離開巴基斯坦後，剩下的王振傑、潘振顯、馬占勝、李涵星、劉東風（化名）5人住在拉合爾的別墅內，沒有一點收入來源的他們，只能不斷地向家裡伸手要錢。幾個人商議「打算跳牆逃出去」。

王振傑和潘振顯趁趙天龍不在時，爬上了窗台。當剛剛站在窗台外的水泥板上時，就被保安轉頭就看到了他們。「隔了七、八米，保安當即舉起了天天挎在身上的那把AK47。」潘振顯稱，當時他倆都嚇蒙了，乖乖地退回了房間，「那把槍是有子彈的，怕他真開槍。」

穿著白色長袍的持槍保安，喊醒了值夜班的另一名保安，其間持槍保安用槍口抵在王振傑的胸前，警示他不要想再逃跑。在憤怒和絕望之下，於是就有了開頭那段拿槍口頂腦門的場景。