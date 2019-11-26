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兩岸名茶賽 台灣包辦高山烏龍前三名

2019-11-26 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽，台灣茶農劉欣瑋（後排左二）獲得高山烏龍茶組第一名。...
「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽，台灣茶農劉欣瑋（後排左二）獲得高山烏龍茶組第一名。 中新社
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「鼓勵兩岸茶農努力做茶、多做好茶，增進茶情、友情、親情。」天福集團顧問李勝治24日表示，「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽連續舉辦9屆以來，得到兩岸茶農廣泛認可。

中新社報導，當天，2019年「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽獎項在福建漳州科技學院揭曉。頒獎典禮現場，近千名兩岸茶農共同品茗茶、享茶宴，交流制茶經驗。頒獎間隙上演的「茶山情歌」、採茶舞、長嘴壺絕活等更點燃現場氣氛。

海峽兩岸名茶邀請賽由天福集團、漳州科技學院主辦。「2011年至今，參賽茶樣逐年遞增，台灣茶農參與度越來越高。」李勝治表示，本屆比賽共收到茶樣4673個，其中，台灣參賽茶樣682個，同比增長38%。

此次參賽茶樣經過取樣、檢測、初審、複審，再由兩岸18位專家評委審評，選出大紅袍、紅茶、高山烏龍、鐵觀音、白茶5種茶類的第一、二、三名及若干優質獎，獎牌數共計215個。值得一提的是，台灣茶農攬下高山烏龍茶組第一、二、三名獎項，並獲得39個優質獎。

「辛苦得到了回報，證明台灣的茶葉在大陸同樣受到肯定。」32歲的劉欣瑋捧回高山烏龍茶組第一名獎項十分激動，台下的兩百餘位台灣茶農亦熱烈鼓掌慶祝。

劉欣瑋來自台灣南投縣鹿谷鄉，此次選送自家茶園「鴻祺茗茶」的一款清香型高山烏龍茶。他說，自己家族多代種茶，並建有茶廠自產自銷，「台灣的氣候非常適合種植高山茶，這是我們的優勢」。

天福集團是由知名台商李瑞河創辦的大型茶業綜合企業，建有全球第一所茶專業高校—漳州科技學院。

劉欣福建

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