桂林 推文化、生態融入美景

2019-11-26 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「桂林山水甲天下，玉碧羅青意可參。」南宋王正功這句詩，折射了文人墨客尋訪桂林、寄情山水的傳統意象。如今，在當地政府推動下，這座古城正以文化與山水共美的氣象，吸引更多海內外遊客。

新華社報導，「桂林是國際旅遊名城、國家歷史文化名城、生態山水名城，文化、旅遊、生態融合發展既是大趨勢，也是桂林的大優勢。」桂林市市長秦春成日前在2019年廣西文化旅遊發展大會上說，桂林將以此次大會為契機，持續推進文化、旅遊和生態融合發展，建設「國際旅遊勝地、國家健康旅遊示範基地和國家可持續發展議程創新示範區」。

夜幕降臨，桂林古南門前聚集了一群廣場舞愛好者。來自墨西哥的32歲的郝海說：「我喜歡這種愜意的生活方式，很開心能夠融入這樣的生活。」

三年前的夏天，郝海初到桂林，遊玩了龍脊梯田等地。此後兩年，他選擇在不同的季節前往桂林遊玩，目睹了桂林的變化。「山水比想像的更美，每個地方都有自己的特色，外國遊客特別多，桂林正朝著國際化方向發展。」郝海說。

近年來，桂林市區打造漓江風光與歷史文化融合的正陽東西巷、逍遙樓、獨秀峰等一批經典旅遊景點；陽朔整合山水風光和人文歷史打造「印象．劉三姐」山水劇；龍勝各族自治縣將少數民族元素和梯田景觀相結合；興安、全州、灌陽等地則大力發展紅色旅遊。

近日舉行的2019廣西（桂林）文化旅遊重大項目招商推介會暨簽約儀式上，各方共簽約17個文化旅遊項目，總金額達759.3億元（人民幣，下同）。

廣西壯族自治區文化和旅遊廳的數據顯示，2018年，桂林接待遊客人數超過1億人次，全市旅遊總消費超過1300億元。今年，桂林預計接待遊客數量逾1.3億人次，實現旅遊總消費1700億元以上。

桂林率先施行51國公民72小時過境免簽及東盟（台灣稱為東協）10國旅遊團6天入境免簽政策。據規劃，2025年桂林將建成世界一流旅遊目的地和國際文化交流中心。