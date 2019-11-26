廈門歌仔戲冬令營 兩岸以戲會友

2019-11-26 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



歷時一周的「閩南傳統藝術種子培訓—歌仔戲」冬令營24日在廈門閉營。廈門市歌仔戲研習中心負責人表示，此次培訓在兩岸青年演員中悄然播下友誼的種子，使得兩岸的歌仔戲傳統藝術得以進一步傳承。

中新社報導，該冬令營由廈門市台灣藝術研究院、廈門市歌仔戲研習中心、廈門市非物質文化遺產保護中心和台灣唐美雲歌仔戲團共同舉辦，旨在挖掘、培育更多優秀的歌仔戲「種子」。兩岸歌仔戲名角、台灣歌仔戲明星唐美雲，廈門市歌仔戲研習中心副主任、一級演員莊海蓉，歌仔戲國家級非遺傳承人陳志明等手把手傳授技藝。

廈門市歌仔戲研習中心主任林德和表示，從兩岸合作排演劇目到舉辦此次冬令營，兩岸藝術交流一直在探索不同的新模式、新路徑。閉營式上，台灣青年演員與廈門市歌仔戲研習中心的青年演員，共演有關「梁祝化蝶」的摺子戲。

台灣唐美雲歌仔戲團的杜健瑋和廈門市歌仔戲研習中心的郭少鵬為詮釋好同一個角色「雨秋霖」，天天參與排練，「每一根骨頭幾乎要僵硬了」。兩岸歌仔戲一線知名演員的親自傳授，為青年演員帶來新動力。

「雨秋霖」是2009年台灣唐美雲歌仔戲團與廈門市歌仔戲研習中心合作排演的劇目「蝴蝶之戀」的男主角，當時由唐美雲飾演。這部由兩岸首度合作排演的歌仔戲，開創60年來兩岸歌仔戲劇團同演一台戲的先例，被兩岸藝術界稱為「兩岸戲曲合作破冰之旅」，唐美雲成為首位獲得中國藝術節表演獎的台灣演員。

時隔10年，此次冬令營被譽為兩岸兩個劇團「蝴蝶雙飛，再續情緣」。「再度來到廈門，我感覺像回家一樣，『雨秋霖』回來了！」唐美雲受訪時說，兩岸歌仔戲雖在藝術發展上存在差異，但在推動歌仔戲傳承與發展的理念、使命感極其相似，此次冬令營可以看作是上一次合作的延續與深化。

「閩南傳統藝術種子培訓」冬令營始於2018年初，每期主題不同，以藝術研學為主，播撒閩南傳統藝術種子，讓台灣青少年有機會到大陸學習。