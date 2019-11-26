兩岸農創論壇 麗水山耕獎受矚目

2019-11-26 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019兩岸農業文創高峰論壇暨「麗水山耕獎」農業文創大賽頒獎典禮日前在浙江麗水市舉行。本次活動旨在借助文創思維邏輯，開發、拓展兩岸農業文創合作，提升、豐富傳統農業價值的新興業態。

新華社報導，「麗水山耕獎」農業文創大賽是中國大陸首個農業文創大賽，切合當下鄉村振興工作熱點，因此受到兩岸業界的高度關注和參與，共有108家參賽單位（包括設計機構、設計師、農業企業、品牌商、農產品營銷機構、台灣農會等）提交的268件作品報名參賽，分為3個類別進行評選。

台灣中國文化大學教授邱毅在論壇上表示，希望以「麗水山耕獎」為契機，推動海峽兩岸農業文創攜手升級，挖掘兩岸中國人共有的「金山銀山」，一起追求「共同富裕」，這就是最接地氣的「中國夢」！

來自廈門卡洛特文化創意公司的李玉娟表示，台灣農業文創市場太小了，做起來很辛苦。大陸市場很大，雖然現在還在初級階段，但市場潛力非常廣闊。

活動主辦方表示，要把綠水青山轉化為金山銀山，無論創意碰撞還是市場機遇，兩岸只要攜手，就能在這片廣闊天地大有作為。希望能把這項活動繼續辦下去，不斷積累經驗，為兩岸農業文創搭建一個創作、合作、交流、展示的平台。