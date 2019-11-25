逆子放火追打母 70歲父奪鋤殺兒判正當防衛

2019-11-25 16:56 世界日報 中國新聞組／北京25日電



湖南長沙去年10月發生一起人倫悲劇，湯姓男子因為細故點燃液化氣罐，揚言要把全家炸死，又拿鋤頭追打母親，最後，湯男被70歲的老父親奪下鋤頭，用鋤頭打死。經過檢方調查，認定湯父為正當防衛，決定不起訴。近日湯父赴長沙縣檢察院表達感謝，「這下我又能開始新的生活了」。

檢察日報報導，年近七旬的湯父育有一女二子，其中大兒子湯明是全村公認的麻煩人物。他40歲還單身住在家裡，平日遊手好閒還愛喝酒。村裡搞開發、選舉的時候，他就以阻工、撕毀選票的方式索要錢財。平時他脾氣大，一言不合就動手，村民對他都是敬而遠之。

2018年10月2日，湯明先是因為細故離家，隔天傍晚回家，又因為滿桌只有素菜大發雷霆，在廚房摔打鍋碗瓢盆。父母勸阻他，湯明反而更暴怒，他把液化氣罐拖到父親房門口，用打火機點燃了已擰開的液化氣罐，不停說著：「我要把房子燒了，把你們炸死。」

湯母見狀提起一桶水向液化氣罐澆過去，不僅未熄滅火，還讓湯明更暴躁了。湯明拿起鋤頭邊追母親邊喊：「我要打死你。」

湯父上前攔住湯明，奪過其手中的鋤頭。在搶奪鋤頭過程中，湯父反手一揮，鋤頭背擊中了湯明的眉心致其倒地。湯明欲爬起，湯建東擔心其爬起來後會繼續行凶，於是對湯明的頭部連擊數下，直到他不再動彈。

警方趕到時，湯明已因嚴重顱腦損傷而死亡。湯父遭逮捕，70多位村民聯名請求對其從輕處理。檢察官調查認為，湯父面對嚴重危及人身安全的暴力犯罪，為保護他人及自身而採取的防衛行為，符合特殊防衛要求，依法不需要承擔刑事責任。