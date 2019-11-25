親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

逆子放火追打母 70歲父奪鋤殺兒判正當防衛

2019-11-25 16:56世界日報 中國新聞組／北京25日電

湖南長沙去年10月發生一起人倫悲劇，湯姓男子因為細故點燃液化氣罐，揚言要把全家炸死，又拿鋤頭追打母親，最後，湯男被70歲的老父親奪下鋤頭，用鋤頭打死。經過檢方調查，認定湯父為正當防衛，決定不起訴。近日湯父赴長沙縣檢察院表達感謝，「這下我又能開始新的生活了」。

檢察日報報導，年近七旬的湯父育有一女二子，其中大兒子湯明是全村公認的麻煩人物。他40歲還單身住在家裡，平日遊手好閒還愛喝酒。村裡搞開發、選舉的時候，他就以阻工、撕毀選票的方式索要錢財。平時他脾氣大，一言不合就動手，村民對他都是敬而遠之。

2018年10月2日，湯明先是因為細故離家，隔天傍晚回家，又因為滿桌只有素菜大發雷霆，在廚房摔打鍋碗瓢盆。父母勸阻他，湯明反而更暴怒，他把液化氣罐拖到父親房門口，用打火機點燃了已擰開的液化氣罐，不停說著：「我要把房子燒了，把你們炸死。」

湯母見狀提起一桶水向液化氣罐澆過去，不僅未熄滅火，還讓湯明更暴躁了。湯明拿起鋤頭邊追母親邊喊：「我要打死你。」

湯父上前攔住湯明，奪過其手中的鋤頭。在搶奪鋤頭過程中，湯父反手一揮，鋤頭背擊中了湯明的眉心致其倒地。湯明欲爬起，湯建東擔心其爬起來後會繼續行凶，於是對湯明的頭部連擊數下，直到他不再動彈。

警方趕到時，湯明已因嚴重顱腦損傷而死亡。湯父遭逮捕，70多位村民聯名請求對其從輕處理。檢察官調查認為，湯父面對嚴重危及人身安全的暴力犯罪，為保護他人及自身而採取的防衛行為，符合特殊防衛要求，依法不需要承擔刑事責任。

北京檢察官

相關新聞

影／「我倆還一塊搓澡呢」 相聲葷段子調侃名伶挨轟

2019-11-25 17:27

終結美國拳手18連勝 徐燦在美衛冕WBA拳王

2019-11-25 17:10

買完房就降價 砸售樓處被酸「降價就鬧事」

2019-11-25 16:52

國考60搶1 「門變寬 檻變高」

2019-11-25 14:30

德陽文化周 川菜川劇盛宴

2019-11-25 02:06

貴州峰林特大橋 刷新世界紀錄

2019-11-25 02:06

中國高鐵里程3.5萬公里 世界第一

2019-11-25 02:06

空汙重點城市 山東10席占6席

2019-11-25 02:03

一場東坡盛宴 廣東「雙節」來了

2019-11-25 02:03

大陸國考招2.4萬人 「門變寬 檻變高」

2019-11-25 00:20

影／最好戒菸廣告！老菸槍器捐 焦黑肺臟醫拒收

2019-11-24 18:08

美媒：中國官方施壓地下主教 要求改入愛國教會

2019-11-24 17:04

中國遊客不受歡迎 習近平：日本人有偏見

2019-11-24 17:04

一箭雙星 第50、51顆北斗衛星升空

2019-11-24 16:49

常玉《五裸女》 再拍3億港幣天價

2019-11-24 16:49

大陸公務員考試開考 逾140萬人爭2.4萬職位

2019-11-24 12:42

北京華北發寒潮藍色預警 氣溫將急降12℃

2019-11-24 11:47

勞務派遣取名集中營 山東企業被要求責改

2019-11-24 10:43

北京瞭望／高考、霸凌、貧富差 大陸「少年」火了

2019-11-24 01:06

常玉「五裸女」拍賣 12億成交

2019-11-24 00:40

內蒙古腺鼠疫病例密切接觸者 全部解除觀察

2019-11-23 19:22

「能頂好幾個導彈旅長」 陸火箭軍首位女將軍當選工程院院士

2019-11-23 17:35

陸官媒曝國產航母近況 總建造師年齡引熱議

2019-11-23 17:31

王思聰再收3條限消令 債主：王董的小錢是我們的巨款

2019-11-23 15:43

陸防鼠疫擴散建「防火牆」 傳封鎖北方省區300村

2019-11-23 15:38

大馬破詐騙集團逮680中國人 另有百人逃脫

2019-11-23 14:17

重慶長江邊釣起2米長怪魚 腦袋尖尖重60公斤

2019-11-23 14:16

6歲童掉污水井 路人不顧有毒氣體環身 爬400米救出

2019-11-23 13:42

誤闖陰陽兩界交叉口...搭訕問路 對方竟回「我從奈河來」

2019-11-23 10:00

守住獨立閱讀 豆瓣書店堅持14年

2019-11-23 01:01

城大生問為何不能逗留天橋　警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

裝甲車開路　港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

香港區議會選舉初步計票 泛民派領先將奪逾200席

2019-11-25 06:21

香港泛民派奪逾300席區會選舉大勝 親中派大敗

2019-11-25 08:04

香港地方選舉 中國網友震驚：一國兩制失敗了

2019-11-25 11:13

外媒看香港區議員選舉 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 11:12

用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又難過

2019-11-25 08:35

泛民區議會大勝 將取得2022特首選委117席次

2019-11-25 09:04

圖解整理包／打破多項記錄！親中派潰敗 看懂香港區議會選舉

2019-11-25 14:58

香港區議會選情：建制派優勢減 民主派有隱憂

2019-11-24 22:57

觀察站／花兩小時排隊也要投票…香港區選海嘯 外冷內熱

2019-11-25 00:40

陸外長王毅：無論發生什麼事 香港都是中國的

2019-11-25 15:37

史上首次 港區議會投票率已破6成

2019-11-24 19:28

港區選結果反映民意不滿 林鄭：認真反思

2019-11-25 12:24

「有人精神錯亂」圍困第八天 30餘人守理大

2019-11-25 00:55

破7成！香港區議會選舉 史上最高投票率

2019-11-25 00:35

港選舉接獲逾3600宗投訴 料開票超過6.5小時

2019-11-24 19:17

香港理大留守者指部分人情緒受困 有人精神錯亂

2019-11-24 19:14

【重磅快評】香港寧數人頭拒暴力 一國兩制未完待續

2019-11-25 11:41

趁勝追擊 民陣籲港府落實反送中5大訴求

2019-11-25 08:07

港區選泛民大勝 環時：建制仍獲4成選票 勿灰心

2019-11-25 12:13

香港泛民派翻轉區議會 或將影響特首選舉

2019-11-25 10:11

香港區議會選情激烈 泛民建制候選人爆衝突

2019-11-24 19:55

游錫堃：民主派雖大勝 改變香港命運機會不高

2019-11-25 10:50

香港泛民派區議會大勝 綠委：希望能讓中國驚醒

2019-11-25 09:38

香港區議會選舉 外媒：泛民主派拿下3分之2席次

2019-11-25 08:05

區議會選舉泛民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港

2019-11-25 13:09

陳芳明：民意能量正改變歷史 港人值得我們尊敬

2019-11-25 08:16

港警籲理大逗留人士離開 稱不會即時拘捕

2019-11-24 19:17

專訪唐鳳：台灣如何看香港抗議

2019-11-24 20:50

香港選舉多位建制派雙料議員遇「滑鐵盧」

2019-11-25 09:55

泛民派大勝 新華社：止暴制亂、恢復秩序是最緊迫任務

2019-11-25 14:53

香港選舉投票人數爆發 鄭文燦：民主洪流擋不住

2019-11-24 19:49

香港選舉泛民大勝 國民黨：港人不信任陸方治理

2019-11-25 14:38

香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控

2019-11-25 10:34

建制派大敗 民建聯失去香港第一大黨地位

2019-11-25 16:29

看區選舉 王毅：無論發生什麼事 香港都是中國一部分

2019-11-25 12:40

香港區選泛民大勝 學者：中共多年經營毀於一旦

2019-11-25 13:42

涉柴灣警察宿舍擲汽油彈 港13歲女童被捕

2019-11-24 19:15

香港選舉泛民大勝 英媒：打臉港府多數支持說法

2019-11-25 11:49

香港選舉泛民大勝 港媒：北京或會考慮林鄭月娥去留

2019-11-25 14:36

香港區議會選舉泛民大勝 學者：對政府構成壓力

2019-11-25 08:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top