終結美國拳手18連勝 徐燦在美衛冕WBA拳王

2019-11-25 17:10 世界日報 中國新聞組／北京25日電



北京時間11月24日中午，中國唯一的現役世界職業拳王徐燦在美國完成中國拳擊的一次創舉——他在WBA世界126磅羽量級世界拳王頭銜衛冕戰中激戰12回合，擊敗WBA世界排名第4、此前18戰全勝的美國拳手羅伯斯。此番二次衛冕成功，不僅使徐燦成為第一位在美國打衛冕賽的中國拳王，還是第一位在美國打敗美國拳手的中國拳王，成為「中國拳擊第一人」。

紅星新聞報導，徐燦賽後表示，「我的金腰帶是從美國奪到的，通過自己的努力，最讓我興奮的是今天又把這個金腰帶帶回中國了。 」他表示，「這場比賽，他相信大家看到了一個全新的、進化版的『怪物』徐燦」。

中新社報導，當地時間23日晚，比賽在美國加州印第奧市拉開戰幕，這是中美兩國拳手首次爭奪世界拳王金腰帶，現場有數百名華僑華人到場為這位中國的25歲年輕拳王徐燦助威。

面對羅伯斯頭幾個回合的積極進攻，徐燦以防守穩固沉著應對，同時也發揮自身技術優勢、增加靈活移動，以更加凌厲刁鑽的出拳，牢牢掌握場上主動，不時以密集的重拳令對手無招架之功。經過12回合鏖戰，徐燦打出1562拳，命中數以402：199領先，對方反擊僅765拳。

三位裁判一致判定徐燦獲勝後，不僅在場華僑華人情緒沸騰，很多美國觀眾也為他的出色表現叫好。紅星新聞報導，根據美國的統計數字，徐燦全場平均每回合達到154拳，遠高於自己今年1月挑戰世界拳王羅哈斯時打出的1238拳/12回合，也創造了他的個人數據新高。

報導引述徐燦團隊表示，徐燦視此次衛冕為自己的「進化之戰」，進行了充分準備，技術水平實現全面提升。贏得此戰後，徐燦以兩次成功衛冕世界拳王的戰績，追平由中國首位世界拳王熊朝忠保持的衛冕次數紀錄，並成為首位在美國客場成功衛冕的中國拳手。

紅星新聞報導，徐燦表示，拳迷們希望他KO，但為了取勝，他必須按自己的風格來打；到了第六個回合，在擊中幾次對手之後，他感覺心裡有底了，心態放鬆，開始微笑，教練也鼓勵他「進攻、進攻、進攻」，對手雖一度給他製造了一些麻煩，但他在心理上已經取得了優勢，這很重要。

徐燦表示，未來他會按照團體的計畫開始備戰第三次衛冕戰，「相信明年大家會看到一個3.0版的『怪物』，我有信心！」

徐燦終結羅伯斯18連勝，中國拳手首次在美國衛冕金腰帶。 中國新聞社 分享 facebook