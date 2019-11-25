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台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

影／「我倆還一塊搓澡呢」 相聲葷段子調侃名伶挨轟

2019-11-25 17:27世界日報 中國新聞組／北京25日電

相聲演員張雲雷今年5月在與楊九郎的一段相聲中，調侃「前輩」中國國家一級演員張火丁，甩包袱稱曾與她一起洗澡並給她搓澡，在搓澡時還給她推池子裡去了。同段相聲中被他調侃「一塊搓澡」的還有另外兩位京劇女演員。這段相聲23日被網友發上網，引發不少網友批評張雲雷低俗、沒有藝德，建議封殺；但也有網友指這是有心人士見不得張雲雷好的刻意操作。

觀察者網報導，「今後我一定努力加強自身『藝德』建設，提高自律意識。」這是張雲雷今年5月因在相聲中調侃「汶川」、「慰安」被批評後，透過微博致歉文，言猶在耳，23日有網友曝光了一段張雲雷與楊九郎同樣是5月的相聲片段，張雲雷以「一起洗澡」調侃了三名京劇女演員，其中包括兩位國家一級演員張火丁、劉桂娟及王珮瑜。

相聲演員張雲雷。 圖／北京日報
相聲演員張雲雷。 圖／北京日報
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報導指出，張火丁為當代的京劇大師，現任中國戲曲學院教授，被觀眾稱為「梨園第一人」，是張雲雷的前輩，有網友指張雲雷拿前輩講起了葷段子，低俗手法令人氣憤。

在同段相聲中，張雲雷還調侃了與張火丁同屬程派青衣的劉桂娟：「昨天我倆還一塊搓澡呢。」在說到王珮瑜時，張雲雷不僅說與她一塊搓澡，還稱王珮瑜為「男的」。另外，同段相聲中也調侃已故中國國家京劇院一級演員李世濟。張雲雷表示自己還有一個朋友，就是「濟濟」，楊九郎說「李世濟都死了多少年了，是不是你們一塊玩，讓你玩死了」。

張雲雷在連續調侃多名女京劇演員的相聲曝光後被不斷轉發，中國歷史研究院轉發時引用著名相聲表演藝術家馬三立的一句話：「我們是說相聲，我們不是出洋相、出怪聲。」 不少網友批評張雲雷沒有藝德，建議封殺。

報導指出，張雲雷近年人氣頗高，擁有一大批年輕的女粉絲。郭德綱曾評價張雲雷：「我這輩子都沒想到說相聲能說出個偶像派，能讓粉絲們帶著熒光棒來德雲社聽相聲。」

相聲演員張雲雷曾以「一起洗澡」調侃大陸一級演員張火丁（圖）。 圖／取自觀察者網
相聲演員張雲雷曾以「一起洗澡」調侃大陸一級演員張火丁（圖）。 圖／取自觀察者網
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