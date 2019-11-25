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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

國考60搶1 「門變寬 檻變高」

2019-11-25 14:30世界日報 綜合報導

中國中央機關及其直屬機構年度公務員考試24日筆試。 (取材自新京報)
中國中央機關及其直屬機構年度公務員考試24日筆試。 (取材自新京報)
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中國中央機關及其直屬機構年度公務員考試24日筆試。本次國考（國家公務員）涉及中央和國家機關66個單位、23個直屬機構，共計143.7萬人通過報名資格審查。共計畫招錄2萬4000多人，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為60：1。

中新社報導，從計畫招考的總人數來看，相比於上年度1.45萬餘人大幅增加，但競爭依舊。華圖教育公考輔導專家李曼卿分析，「今年國考，招錄人數比去年增加了近萬人，看似國考大幅度擴招，但不少報考者認為報考門檻相比以往更高，成功錄取依然不容易。」

中國中央機關及其直屬機構年度公務員考試24日筆試。 (取材自新京報)
中國中央機關及其直屬機構年度公務員考試24日筆試。 (取材自新京報)
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李曼卿指，今年眾多崗位的招錄條件在不同方面都變得更為嚴格，例如，對基層工作經驗年限的審核更嚴，更多崗位也突出了專業技能的工作經驗要求。

數據顯示，多個職位通過審查人數與招考人數之比都超過「千裡挑一」，例如，「中央檔案館國家檔案局中國第一歷史檔案館複製處一級主任科員及以下」、「中央檔案館國家檔案局中國第二歷史檔案館安保處一級主任科員及以下」、「國家市場監督管理總局計量司綜合處一級主任科員及以下」等職位。也有一些崗位「無人問津」，這些職位或是地域相對偏遠，或是報名要求條件相對較多。

國家公務員考試自2009年度首次突破100萬，一直到本次，國考報名人數已連續12年達到百萬以上。筆試成績和最低合格分數線將於2020年1月公布。

公務員

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