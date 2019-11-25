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中國高鐵里程3.5萬公里 世界第一

2019-11-25 02:06聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱「國鐵集團」）日前披露，中國已建成了世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網，到今年年底，全國鐵路營業里程將達13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里，高居世界第一。

中新社報導，國鐵集團科技22日舉辦創新大會，會上公布相關數據，目前中國鐵路運輸供給質量和效率大幅提高，2019年國家鐵路預計完成旅客發送量36億人次，較2012年增長92%，其中動車組預計發送旅客23.1億人次、較2012年增長3.4倍，鐵路運輸主要指標居世界第一。

此外，中老鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路等境外重點項目建設取得重大進展，帶動中國鐵路技術標準和全產業鏈實現整體「走出去」，中國鐵路的世界影響力空前提升。

下一步，中國鐵路將全面提升重點領域鐵路科技創新水平。聚焦建設發達完善的現代化鐵路網，推進工程建設領域科技創新；聚焦復興號品牌戰略，推進高鐵裝備領域科技創新；聚焦高鐵和旅客列車安全萬無一失，推進安全生產領域科技創新；聚焦提高鐵路運輸供給效率和質量，推進運輸組織和運輸服務領域科技創新。

報導稱，要創新鐵路科技管理體制和運行機制，加強對科技創新工作的組織領導，完善鐵路科技創新管理體系，加強科技人才隊伍建設，深化國際科技交流合作，為深化鐵路技術創新提供制度保障。

高鐵

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